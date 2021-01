Ny fodboldstjerne: Kan du se hvem hendes far er?

Trinity Rodman er udset til at være en af de helt store spillere i fremtiden

Hendes far var en kæmpestjerne i NBA, men skrupskør.

Trinity Rodman ser ud til også at kunne nå toppen inden for sportens verden og er hun bare en smule mindre gakket end farmand Dennis - hvilket burde være muligt - så ser fremtiden meget lys ud.

Hun er netop blevet valgt som nummer to i draften til den amerikanske liga, hvor klubberne skiftes til at vælge blandt talenterne, der endnu ikke har fundet vej til ligaen.

Her blev hun den yngste, der nogensinde er blevet prikket på skulderen.

Hun fortæller til ESPN, at der er ligheder mellem hende og hendes far, når det kommer til deres tilgang til sporten. Begge gør det med aggressivitet og et stort konkurrencegen.

Hun kalder ham en 'awesome' spiller, men håber også at kunne skabe sit eget navn.

- Det er altid svært at blive sammenlignet, og at der er forventninger om at blive en legende som ham. Når vi kommer længere frem bliver det rart at kunne være sin egen.

Dennis Rodman vandt mesterskaber med Detroit Pistons, men mange danskere vil nok i højere grad kende ham som Chicago Bulls-spiller, da han flankerede Michael Jordan.

Rodman-hypen blussede op i 2020, da man kom helt tæt på det legendariske hold i Netflix-hittet 'The Last Dance'.

Trinity havde åbenbart hørt alle røverhistorier fra dengang, for hun fortæller, at hun blev ved med at falde i søvn til serien, der ellers er blevet rost fra nær og fjern.

Rodman har været i rampelyset længe - nu er det datterens tur. Foto: Frederic Brown

1. februar møder hun ind hos Washington Spirit, som valgte hende i draften og så begynder prof-karrieren.

Hun håber på at vinde VM-guld med landsholdet, som USA så ofte har gjort. Indtil nu har hun dog kun repræsenteret nationalmandskabet på ungdomsniveau, men mon ikke det når at komme for det kun 18-årige stjernefrø.

Spar masser af penge: Tricket til den bedste sportspakke

Samler kugleskøre stjerner: Kan gå HELT galt

Derfor spiller han i 'bukser'