Ny grufuld anklage: Han blev svigtet totalt

Der blev ikke passet godt nok på Diego Maradona forud for den argentinske fodboldlegendes død i november sidste år.

Sådan lyder anklagen, som et lægefaglig udvalg fremsætter imod Maradonas læger og plejepersonale i en ny rapport.

Det skriver den argentinske avis La Nación.

Rapporten om Maradonas død er blevet offentliggjort fredag. Her skriver det lægefaglige udvalg blandt andet, at Maradonas plejere håndterede fodboldstjernens sidste dage 'utilstrækkeligt og ubetænksomt'.

- Patienten blev overladt til sin skæbne, står der blandt andet i rapporten.

Diego Maradona døde i november sidste år af et hjertestop i en alder af 60 år. Han var i gang med at komme sig oven på en større operation i hjernen efter en blodprop.

Selv om det ikke kan siges med sikkerhed, at fodboldlegenden ville være overlevet med bedre lægehjælp, så ville han i det mindste have haft bedre chancer, lyder det også i rapporten.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Diego Maradona, der nærmest egenhændigt skød Argentina til VM-guld i 1986, er et idol for millioner af argentinere. (Arkivfoto) Foto: Natacha Pisarenko/Ritzau Scanpix

Argentinske myndigheder er fortsat i gang med at efterforske, om der skete nogle uregelmæssigheder i forbindelse med behandlingen af Maradona i de sidste to uger af hans liv.

Han blev på daværende tidspunkt behandlet i sit eget hjem nord for storbyen Buenos Aires.

Argentinas statsanklager efterforsker mindst syv medlemmer af Maradonas plejepersonale for uagtsomt manddrab.

Det drejer sig blandt andet om Maradonas neurokirurg Leopoldo Luque samt en psykiater, en psykolog og to sygeplejersker. De kan risikere op til 15 års fængsel for sådanne forhold, hvis de bliver sigtet og fundet skyldige.

Ifølge rapporten var Maradonas pleje 'karakteriseret ved at være fyldt med fejl og mangler'.

Der står også, at han allerede var 'i gang med at miste livet, mindst 12 timer inden at han blev fundet død i sin seng'.

- Maradona blev ikke ordentligt overvåget og støttet af læge- og plejepersonalet, lyder det.

Den 70 sider lange rapport er udarbejdet af 20 lægefaglige eksperter. Det er sket på foranledning af statsanklageren.

Bliv klogere på Maradonas barske liv her (+) og få bl.a. historien om det måske mest ikoniske billede i legendens karriere.