Ny kæmpehandel

Meget tyder på, at den tyske mesterklub Bayern München inden længe kan præsentere en ny stjerne til holdets offensiv.

Ifølge en række medier, heriblandt Sky Sports, BBC og Bild, er Bayern blevet enig med Manchester City om en handel, der sender Sané tilbage til hjemlandet.

Allerede i begyndelsen af indeværende sæson var der kraftige rygter om, at tyskeren var på vej til den sydtyske storklub, før han pådrog sig en alvorlig knæskade.

Først 22. juni i år gjorde han comeback i en ligakamp mod Burnley.

Ifølge Sky Sports og BBC skal Bayern hoste op med 54,8 millioner pund svarende til cirka 450 millioner kroner for at få den 24-årige spiller på kontrakt.

Allerede i begyndelsen af indeværende sæson var der kraftige rygter om, at tyskeren var på vej til den sydtyske storklub, før han pådrog sig en alvorlig knæskade.

Først 22. juni i år gjorde han comeback i en ligakamp mod Burnley.

Bild skriver, at Sané vil skrive under på en femårig kontrakt. Han har et enkelt år tilbage af sin aftale med Manchester City på nuværende tidspunkt.

Tidligere på måneden erkendte City-manager Josep Guardiola, at Sané formentlig var tabt for klubben.

- Leroy siger, at han ikke vil forlænge sin kontrakt i næste sæson. Det betyder, at han vil væk, og det kommer til at ske denne sommer eller i slutningen af hans kontrakt.

- Jeg tror, at alle ved, at hvis der er enighed mellem klubberne, så forlader han os, sagde Guardiola ifølge AFP.

I 135 optrædener på tværs af alle turneringer for Manchester City er det blevet til 39 mål for Leroy Sané, der kom til fra Schalke 04 i sommeren 2016.

Tyskeren kan prale af to engelske mesterskaber, to Liga Cup-titler og en FA Cup-triumf med den engelske topklub.

Se også: Udelukket!

Se også: Det glade vanvid: Brasilien vil åbne for tusinder