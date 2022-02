Ny melding om dansk stjerne

Der er efterhånden ikke mange måneder tilbage af Andreas Christensens kontrakt med Chelsea, og ifølge den italienske journalist Fabrizio Romano ser det efterhånden svært ud for Champions League-vinderne at beholde den 25-årige danske forsvarsspiller.

Der har været sagt og skrevet meget om, at Chelsea og Andreas Christensen ikke kan finde fælles fodslag om en ny kontrakt, hvorfor danskeren har været sat i forbindelse med især FC Barcelona og Bayern München.

I sidste uge reporterede medierne Spox og Goal, at Bayern München har været i dialog med Andreas Christensen, men at danskeren ikke vil tage en 'forhastet beslutning'.

Dermed blev der altså åbnet en dør på klem for, at Chelsea stadig kan nå at overtale Andreas Christensen. Men ifølge Fabrizio Romano skal Chelsea-fansene nok ikke sætte forventningerne alt for højt op, i forhold til at se Andreas Christensen på Stamford Bridge efter sommerferien.

- Hvad Christensen angår, så har jeg en fornemmelse af, at situationen ser meget kompliceret ud for Chelsea, i forhold til at nå frem til en aftale. Virkeligt, virkeligt kompliceret, lyder det således fra Fabrizio Romano i The Here We Go Podcast.

Ifølge Fabrizio Romano er der meget, der tyder på, at Andreas Christensen til sommer skifter Premier League ud med La Liga eller Bundesligaen.

- I Christensens lejr har man muligheder med to klubber. Barcelona og Bayern. Begge klubber er stadig interesserede i Christensen. Så hold godt øje med de klubber, for de vil virkeligt gerne have ham, og de kæmper for at kunne præsentere ham for tilbud i de kommende uger, siger Romano således.

Andreas Christensen har tidligere spillet 62 Bundesliga-kampe for Mönchengladbach, som danskeren var udlejet til fra 2015 til 2017.