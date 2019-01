Ny melding: Rooney tog sovepiller og drak alkohol inden anholdelse

Den første melding gik på, at fodboldstjernen Wayne Rooney var blevet anholdt i Dulles International Airport, Washington, D.C., som følge af alkoholpåvirket tilstand i offentligheden.

Men nu viser det sig, at den tidligere Manchester United-bomber også havde indtaget sovemedicin – kombineret med alkohol under turen fra Saudi-Arabien til USA 16. december.

Det fortæller hans talsmand nu i en skriftlig redegørelse til nyhedsbureauet Press Association.

- Under flyveturen (fra Saudi-Arabien, red.) tog Wayne en ordineret mængde sovemedicin kombineret med lidt alkohol og var deraf desorienteret ved ankomsten. Han blev mødt af politiet, der arresterede ham for en mindre forseelse, skriver den unavngivne talsperson.

Se også: Fuld Wayne Rooney arresteret i USA

- Han modtog en standardiseret bøde og blev løsladt kort efter i lufthavnen. Sagen er nu afviklet, skriver vedkommende og tilføjer, at hovedpersonen har bedt om at få med, at han følte sig godt behandlet under anholdelsen.

Wayne Rooney ved præsentationen i Washington i sommer. Foto: Jacquelyn Martin/AP

Selve anholdelsen fandt ifølge myndighederne sted, da Rooney fik sat gang i en døralarm. Hvordan det kunne ske, bliver ikke forklaret.

759,70 kroner i bøde

Ifølge de lokale myndigheder gik alarmen i gang – men påvirkede ellers ikke sikkerheden i lufthavnen.

- Mr. Rooney blev sigtet for offentlig beruselse og blev efterfølgende kørt til Loudoun County Detention Center, hvor han var, indtil han var ædru, fortalte Kraig Troxell, der er talsmand for Loudoun County Sheriff's Office, søndag.

Hele miseren kostede Rooney en samlet bøde på 116 dollars – svarende til 759,70 kroner. De penge blev betalt fredag, og i den forbindelse blev et planlagt retsmøde 24. januar aflyst.

Wayne Rooney er i øvrigt fortsat frataget sit kørekort i hjemlandet England, efter han i 2017 blev taget i at køre bil i alkoholpåvirket tilstand – og tre gange hurtigere end tilladt.

Legenden skiftede i sommerpausen fra barndomsklubben Everton til Washington-klubben DC United i MLS, hvor han i efteråret var en stor profil for mandskabet.

- Vi forstår mediernes interesse i sagen, men vi mener, der er tale om et privat anliggende for Wayne, som DC United håndterer internt, skriver klubben i en pressemeddelelse.

