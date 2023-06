Ny nedtur for Ronaldo

14 kasser i 19 kampe var ikke nok.

Selvom det er et yderst pænt målsnit, som den portugisiske superstjerne Cristiano Ronaldo kan notere sig for, har det ikke været nok til hverken at føre sit hold til mesterskabet eller til at komme på sæsonens hold i den saudiarabiske liga.

Derimod lykkedes det for en anden tidligere Manchester United-angriber at klare cuttet nemlig Odion Ighalo, der scorede 19 kasser i sæsonen.

Holdet, der er offentliggjort på den saudiarabiske fodboldligas officielle twitterprofil, indeholder fem spillere fra Al-Ittihad, der blev mestre med fem point ned til Ronaldo og co.

Se hele holdet herunder:

Luiz Gustavo og Ghislain Konan er de to eneste, der er kommet på holdet fra Al Nassr-mandskabet.

Foto: Jorge Ferrari/Ritzau Scanpix

Stjerne-mekka i oliestaten

Cristiano Ronaldo er ikke længere det eneste stjernenavn, der kan findes i den noget ukendte liga i oliestaten.

Hans tidligere holdkammerat Karim Benzema skiftede for nylig til ligakonkurrenterne Al-Ittihad, og Chelseas N'golo Kante meldes millimeter fra et skifte til samme klub.

Derudover er spillere som Angel Di Maria og Wilfried Zaha også sat kraftigt i forbindelse med et skifte til den bedste liga i Saudi-Arabien.

Årets hold næste sæson kan derfor ende med at indeholde en del flere velkendte ansigter, som tidligere har gjort sig på den største scene i international fodbold.