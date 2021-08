Ny sex-skandale: Fodboldchef trækker sig

En stor skandalesag ruller for tiden i Island.

Søndag trak formanden for Islands Fodboldforbund (KSI), Gudni Bergsson, sig fra sin post, efter at han angiveligt havde løjet om forbundets viden om anklager om seksuelle overgreb.

Nogenlunde samtidig valgte forbundet at smide nationens mest scorende landsholdsspiller, Kolbeinn Sigthórsson, af forud for VM-kvalifikationskampene de kommende dage.

Sagen tager udgangspunkt i en hændelse på en natklub i hovedstaden Reykjavik i september 2017.

Den islandske kvinde Thorhildur Gyda Arnarsdottir fortalte fredag tv-stationen RUV, at en spiller fra herrelandsholdet dengang forgreb sig seksuelt på hende.

En anden kvinde er kommet med en lignende anklage mod spilleren, og begge har anmeldt episoderne til politiet.

Ville holde det hemmeligt

Hun sagde også, at en advokat, der repræsenterede det islandske forbund, tilbød hende økonomisk kompensation for at holde det hemmeligt. Det benægter KSI imidlertid.

I interviewet fortalte hun desuden, at hun kender til mindst seks andre spillere, der er anklaget for seksuelle overgreb på andre kvinder.

Gudni Bergsson, der havde været formand siden 2017, trak sig som følge af en række møder i forbundet over weekenden.

Årsagen var, at han i et interview torsdag hævdede, at forbundet 'ikke havde modtaget nogen klage eller nogen form for henvendelse om, at nogen specifik havde begået seksuelle forbrydelser'.

IFK Göteborg-spiller udelukket

Søndag var tonen så noget anderledes fra KSI.

- Vi ... tror på jer og giver jer en dybfølt undskyldning. Vi ved, at vi har svigtet jer og vil bestræbe og os på at blive bedre, lød det i en udtalelse.

Kolbeinn Sigthórsson efter VM-kvalifikationskampen mod Tyskland i marts. Foto: Marvin Ibo Guengoer/AP/Ritzau Scanpix

Det fremgik også af hjemmesiden, at der er igangsat et større arbejde med at gennemgå behandlingen af sagerne om seksuelle overgreb og vold i forbundet, 'og den hjælp, som ofrene fik og fremover vil få'.

Det er ikke officielt kommet frem, hvilken spiller fra herrelandsholdet der er tale om.

Sent søndag aften meddelte KSI dog, at forbundets bestyrelse har besluttet at udelukke IFK Göteborgs Kolbeinn Sigthórsson fra landsholdets kommende kampe mod Rumænien, Nordmakedonien og Tyskland.

Tager afstand fra hans handlinger

Avisen Mannlíf navngiver Sigthórsson, mens svenske Expressen citerer IFK Göteborgs direktør, Håkan Mild:

- Jeg har ikke været i kontakt med ham endnu, så jeg har ingen kommentarer endnu. Jeg har det svært med at udtale mig, da jeg ikke kender alle detaljer endnu.

Til klubbens hjemmeside mandag aften, siger Mild:

- IFK tager det her meget alvorligt, også selvom sagen juridisk set er lukket. Vi har en løbende dialog med spilleren om, hvordan vi bedst kan komme videre og undersøge det her. Vi vil gerne understrege, at vi tager afstand fra hans handlinger og lignende opførsel, siger Mild.

31-årige Sigthórsson, der har en flot karriere med ophold i AZ, Ajax, Nantes, AIK og nu senest IFK Göteborg på cv'et, har kontrakt med Blåvitt året ud.

- Klubben tilføjer, at det er korrekt, at samme spiller blev meldt til politiet for fire år siden: Undersøgelsen førte ikke til sigtelse, men parterne indgik et forlig, skriver IFK.

Rúnar Már Sigurjónsson fra rumænske Cluj har desuden trukket sig på grund af skader og personlige årsager.