Ny tendens i topfodbold

Den lange fodboldpause i foråret 2020 medførte et meget sammenpresset kampprogram, da der igen blev givet grønt lys til at spille fodbold. De mange kampe på kort tid ser ud til at have udmattet spillerne.

Det indikerer data om presspillet i Premier League, La Liga, Serie A og Bundesligaen. Data, som Tipsbladet har fået leveret af Statsbomb, og som er opdateret til og med den seneste weekends kampe i de fire topligaer i Europa.

Over hele linjen er der noteret et markant fald i presaktioner per kamp.

I Premier League er der noteret et fald hos samtlige klubber i forhold til seneste sæson - mest markant er Arsenal med et fald på 30,4 procent. Samlet er antallet af presaktioner i Premier League faldet med 19,2 procent.

I Serie A er Inter det eneste mandskab, der har flere presaktioner per kamp i forhold til seneste sæson. Serie A er samlet faldet med 10 procent.

I Bundesligaen har Hoffenheim og Freiburg flere presaktioner, mens alle øvrige mandskaber kan notere et fald. Samlet er antallet af presaktioner i Bundesligaen faldet med 14 procent.

I La Liga er der også noteret færre presaktioner hos samtlige mandskaber undtagen Celta Vigo - Real Madrid og FC Barcelona presser henholdsvis 2,9 og 7,5 procent mindre end i fjor. Det samlede fald for La Liga er på 9,1 procent.

Det er markant

Det store spørgsmål er naturligvis, hvorfor der tegner sig så markant et billede.

Det er nærliggende at tro, at det skyldes de mange kampe på kort tid, og at spillerne simpelthen er trætte. Den konkluison tør Mounir Akhiat, der er analytiker for det danske A-landshold, ikke entydigt at drage.

- Jeg er forsigtig med at drage konklusioner, for der var muligvis en udvikling i gang, hvor presspillet blev mere nuanceret og varieret, end da det toppede i Europa i 2018/19-sæsonen, siger Mounir Akhiat og tilføjer:

- Men det er markant, at det ikke bare er topholdene men nærmest alle klubber i de store ligaer i Europa, der presser mindre i denne sæson. Og det er nærliggende at tænke over, hvad den kortere træningsopstart og det komprimerede kampprogram har haft af betydning for den forandring, vi ser i denne sæson.

Laver frækt bud på Eriksen

Svinedyr FCK-manøvre: Nu gør de regningen op

De skal redde Brøndbys fremtid

FCK får baghjul i Bruun-kapløb