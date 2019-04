Ny tragedie for Sala-familien

Emiliano Salas far er død af et hjerteanfald, blot tre måneder efter at han begravede sin søn

Horacio Sala, far til fodboldspilleren Emiliano Sala, der på tragisk vis omkom i et flystyrt, er død, efter at være blevet ramt af et hjerteanfald.

Det bekræfter lokalpolitikeren Julio Muller fra Sala-familiens hjemby, Progresso, ifølge Independent.

Julio Muller fortæller, at Horacio Sala var sovet ind i løbet af natten, og at der derfor ikke var noget at gøre, da først lægerne nåede frem.

- 2019 holder åbenbart ikke op med at bringe os chokerende nyheder.

- Klokken fem i morges ringede Horacios kone til mig og var meget oprevet.

- Lægerne var der allerede, da jeg ankom til deres hjem, men der var han allerede gået bort, siger Muller.

Sammen med resten af familien sagde den tidligere lastbilchauffør farvel til sin søn for tre måneder siden ved en stort anlagt begravelse i hjembyen.

Flere tusinde mennesker dukkede op for at tage afsked med Emiliano Sala, der styrtede ned i Den Engelske Kanal, da han var på vej til at færdiggøre et skifte fra franske Nantes til Premier League-klubben Cardiff.

