Nyt skridt i Ronaldos voldtægtssag

Det er mere end ti år, siden Cristiano Ronaldo og Kathryn Mayorga mødtes på en natklub i Las Vegas og fulgtes op på hans hotelsuite.

Nu tyder det på, at en retssag i USA skal afgøre, om parterne havde sex med samtykke, eller om der var tale om voldtægt, som Mayorga påstår.

Nyhedsbureauet Associated Press skriver, at sagen er på vej i retten i Nevada, som er den delstat, hvor Las Vegas hører hjemme. Der er endnu ikke fastsat en dato, men en dommer har fastslået, at hun vil høre sagens parter og beslutte, om Mayorga var mentalt egnet til at underskrive en tavshedsaftale med Ronaldos juridiske hold i 2010.

Ifølge Associated Press står det heller ikke klart, hvorvidt Ronaldo og Mayorga skal være til stede i retten.

Billeder af Ronaldo og kvinden fra 2009. Foto: Ritzau Scanpix/Flynetpictures.com / SplashNews.

Anklagen mod Ronaldo var indtil 2018 ukendt for offentligheden, men i 2018 lagde Kathryn Mayorga sag an mod den portugisiske fodboldprofil. Hun fortalte også offentligt om den for første gang.

Hun underskrev ellers en tavshedsklausul og modtog 2,4 millioner kroner i 2010. Mayorgas advokater hævder dog, at hendes psykiske ar gjorde hende ude af stand til at indgå juridisk bindende aftaler om den aften, hun mødte Ronaldo. De argumenterer også for, at Ronaldos advokater manipulerede og pressede hende til at underskrive aftalen.

Cristiano Ronaldo har hele vejen igennem afvist anklagerne og hævdet, at hans samvittighed er ren. Han fastholder, at han havde sex med samtykke ved Mayorga den aften i 2009.

Vild samling: Jens har 3200 spillertrøjer

Ståle: Tre mand skal væk

Dommen over transfervinduet: Slut med undskyldninger, Ståle