Øh hvad? Tidligere Real Madrid-spiller som ny James Bond?

Hvad i hulen laver han der?

Den tidligere Real Madrid og Everton-spiller Royston Drenthe er havnet på en liste, som de færreste nok havde regnet med.

Han er nemlig røget på en bookmakers liste over den nye afløser for Daniel Craig i rollen som den legendariske filmkarakterer James Bond.

Det skriver Marca.

Og hvordan og hvorfor er den nu 36-årige hollænder så havnet på den liste, spørger man nok sig selv.

Jo ser du, Drenthe har på en måde selv lagt billet ind til rollen som James Bond, da han i et interview for et stykke tid siden snakkede om, at det måske skulle være hans næste job.

- Jeg ved, at Daniel Craig snart er færdig i rollen som James Bond. Måske er det mit næste job? Jeg skal nok bare forbedre mit engelsk lidt, sagde hollænderen ifølge det spanske medie.

Foto: Ritzau Scanpix

Hvis man nu skulle have tiltro til, at hollænderen, der nåede en kamp for det hollandske landshold, skulle blive den næste James Bond, er der altså god penge at hente.

Der er nemlig odds 500 på Drenthe som den næste James Bond.

Og hvis du skulle undre dig over, hvad der skete med Royston Drenthe efter sin tid i Real Madrid og Everton, så kommer her en liste med de klubber, han har spillet for siden.

Alania Vladikavkaz, Reading, Sheffield Wednesday, Kayseri Erciyesspor, Baniyas, Sparta Rotterdam, Rácing Murcia, Real Murcia, Racing Merida og Kozakken Boys, hvor han stadig spiller i dag.

Feltet med mulige afløsere for Daniel Craig er dog fyldt med faktiske skuespils-stjerner.

Der er blandt andre navne som Idris Elba, Damson Idris, Aaron Taylor-Johnson og Henry Cavill.