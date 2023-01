Officielt: Jeppe Kjær skifter til Bodø/Glimt

Den danske fodboldspiller Jeppe Kjær skifter fra hollandske Ajax Amsterdam til Bodø/Glimt i Norge.

Det oplyser den norske klub på sin hjemmeside.

18-årige Jeppe Kjær har sat sin underskrift på en aftale, som løber fire og et halvt år frem til sommeren 2027.

Dermed kommer den unge angriber ikke tilbage til Superligaen i denne omgang, selvom der har været flere danske klubber inde i billedet.

Tilbage i december kunne Ekstra Bladet fortælle, at FC Nordsjælland, AGF og AC Horsens alle havde lagt følere ud på Jeppe Kjær, ligesom der også var interesse fra en række andre lande.

Men valget er faldet på norsk fodbold.

I Bodø/Glimt kommer den danske kantspiller til at spiller sammen med landsmanden Albert Grønbæk.

- Jeg har snakket lidt med Albert om, hvordan det er at være i Glimt. Han har kun positive ting at sige om klubben, siger Kjær i et interview på klubbens hjemmeside.

Bodø/Glimt blev nummer to i den norske liga i sidste sæson.

I 2020 blev Jeppe Kjær tidernes yngste spiller i Superligaen, da han debuterede på sin 16-års-fødselsdag. Dengang spillede han for AC Horsens.

Kjær skiftede til Ajax i sommeren 2020 fra AC Horsens.

Det blev i den hollandske storklub aldrig til kampe for førsteholdet. Og det lå ifølge Kjær selv også i kortene, at han skulle videre.

- Jeg har været i Ajax i to og et halvt år, hvor det er gået lidt op og ned. Ikke alt er gået min vej. Jeg fandt ud af, at jeg ville kigge efter noget nyt, siger Kjær til Bodø/Glimts hjemmeside.

Kjær blev hentet ind til Ajax' akademi. I sommeren 2022 blev han rykket op på klubbens ungdomsophold Jong Ajax, der spiller i Hollands næstbedste seniorrække.

Danskeren nåede to kampe for Jong Ajax, hvor det blev til sammenlagt fire minutter på banen. Hans kontrakt med klubben stod til at udløbe den kommende sommer.