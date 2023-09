Officielt: Kasper Schmeichel skifter til Anderlecht

Så er det på plads.

Den mangeårige landsholdskeeper Kasper Schmeichel skifter til belgisk fodbold, hvor han skal agere sidste-skanse for storklubben RSC Anderlecht.

Det bekræfter klubben på sin hjemmeside.

'Efter at have snakket med Jesper (Fredberg, red) og Brian (Riemer, red) så var jeg utrolig begejstret for det projekt, de er ved at få op at køre. Anderlecht er bare en kæmpe klub, og tidligere holdkammerater forskellige steder fra har altid talt godt om det her sted. Så det var noget, jeg virkelig gerne ville være en del af,' udtaler Kasper Schmeichel i klubbens pressemeddelelse.

Ekstra Bladet kunne allerede lørdag fortælle om interessen fra Anderlecht, som både har dansk træner i Brian Riemer og dansk sportsdirektør i Jesper Fredberg.

Den danske stjerne koster ikke Anderlecht en krone, da han i sidste uge ophævede sin kontrakt med Nice, og dermed bliver han hentet på en fri transfer.

Her har danskerklubben udstyret den danske landsholdsmålmand med en etårig kontrakt med mulighed for at forlænge samarbejdet ét yderligere år.

'At vi henter Kasper Schmeichel stemmer overens med vores ønske om at have sund konkurrence på alle vores positioner på banen. Kasper kan være utrolig værdifuld for denne klub med tanke på hans erfaring, både på og udenfor banen,' siger Anderlechts danske fodbolddirektør, Jesper Fredberg i forbindelse med transferen.

Stadig førstemålmand

36-årige Schmeichel spillede 46 kampe for OGC Nice i den seneste sæson, men har stadig sine første minutter på en fodboldbane til gode i den nye sæson.

Der har derfor været stor spekulation om, hvorvidt Kasper Hjulmand ville bruge ham i de kommende EM-kvalifikationskampe mod San Marino og Finland.

Den danske landstræner har dog været klar i spyttet, og på trods af at Frederik Rønnow og Mads Hermansen har fået en forrygende start på den nye sæson i deres respektive klubber, så er valget stadig på Schmeichel.

Det bliver Kasper Schmeichel, der skal vogte buret for Danmark i de kommende landskampe. Foto: Axel Emil Hammerbo

Det slog Hjulmand fast på et pressemøde mandag.

- Det skal ikke være et tema hele ugen. Kasper står de to kampe.

- Frederik Rønnow banker på. Der er virkelig en konkurrence-situation på målmandsposten. Den har aldrig været hårdere. Han banker virkelig på, sagde landstræneren.