Officielt: Neymar skifter til Al-Hilal

Og så nuppede de også Neymar.

Den brasilianske landsholdsanfører skifter på en to-årig kontrakt til den saudiarabiske klub Al-Hilal.

Det bekræfter klubben på sin Twitter-profil.

Voldsom lønpakke

Ifølge det franske sportsmedie L'equipe kan Neymar se frem til en årlig lønpakke på 1,2 milliarder kroner.

Det vil altså sige, at han kommer til at tjene 2,4 milliarder kroner på to års fodbold i Saudi Pro League.

Det britiske medie The Guardian melder om en overgangssum på lige knap 100 millioner euro, svarende til lidt mindre end 745 millioner kroner.

PSG betalte tilbage i 2017 svimlende 222 millioner euro svarende til godt og vel 1,65 milliarder kroner for den nu 31-årige brasilianer, da de hentede ham i FC Barcelona.

Neymar har spillet for PSG i pre-season, men det stod klart i sidste uge, at han og Marco Verratti ikke ville indgå i Luis Enriques planer i den kommende sæson.

Den næste i rækken

Den brasilianske superstjerne, der stadig er den dyreste spiller i historien, tilslutter sig en lang række af kæmpestjerner, der er skiftet til den saudiarabiske liga det seneste halve år.

Navne som Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, N'golo Kante, Sadio Mane og Roberto Firmino er alle skiftet til oliestaten, og de får altså nu følgeskab af Neymar.

Fælles for alle spillerne er, at de har fået en absurd høj løn i deres kontrakt, og det er uden tvivl det, der er et stort trækplaster for de mange stjerner.

Neymar kan se frem til at blive holdkammerat med stjerner som Kalidou Koulibaly, Ruben Neves, Sergej Milinkovic-Savic og Malcom, der alle fire også er skiftet denne sommer.

