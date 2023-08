Officielt: Sadio Mané skifter til Al Nassr

Fodboldspilleren Sadio Mané skifter fra Bayern München til Al-Nassr.

Det bekræfter den saudiarabiske klub tirsdag aften på det sociale medie X, der tidligere hed Twitter.

Hos Al-Nassr bliver han blandt andre holdkammerat med Cristiano Ronaldo og Marcelo Brozovic, som Al-Nassr har hentet i italienske Inter.

Sadio Mané bliver dermed den seneste spiller fra en europæisk topklub til at tage imod et økonomisk yderst lukrativt tilbud om at spille for en klub i Saudi-Arabien.

Også spillere som Karim Benzema, Riyad Mahrez og N'Golo Kanté har ladet sig lokke af de skyhøje lønninger.

Sadio Mané havde personligt en noget skuffende sæson i Bayern München, selv om klubben endte med at vinde det tyske mesterskab.

Den 31-årige senegaleser scorede kun syv mål i 25 ligakampe i en sæson, hvor Bayern München havde svært ved at finde sig selv efter salget af stjerneangriberen Robert Lewandowski til FC Barcelona.

Det gjorde det ikke nemmere for Sadio Mané, at han blev skadet i november sidste år og sad ude i tre måneder. Det betød også, at han ikke kunne spille med ved VM i Qatar.

Sadio Mané huskes især for sine seks år hos Liverpool, hvor han både var med til at vinde Champions League og det engelske mesterskab.

Han har spillet 97 landskampe for Senegal og scoret 37 mål.