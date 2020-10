Officielt: Skifter til topklub

Rasmus Lauritsen forlader sin svenske klub IFK Norrköping og skifter til Dinamo Zagreb i Kroatien. Det oplyser svenskerne på deres hjemmeside.

Dinamo Zagreb bekræfter også handlen og skriver, at Rasmus Lauritsen har fået en længerevarende kontrakt. Ingen af klubberne oplyser dog salgsprisen, som på rygtebasis har været i omegnen af 12 millioner kroner.

I IFK Norrköping glæder man sig også over salget og det generelle forløb med Rasmus Lauritsen.

- Vi føler enorm stolthed over at kunne drive denne type forretning og sælge en spiller til en europæisk topklub som Dinamo Zagreb, siger manager Jens Gustafsson til klubbens hjemmeside og tilføjer.

- Rasmus blev hurtigt en spiller, der vandt hjerterne hos vores fans med sit forsvarsspil og sin vilje til altid at sætte holdet først. Det har været et privilegium at arbejde sammen med ham og se, hvordan han arbejdede hver dag for at blive bedre. Det er ekstra sjovt at lykkes med at hjælpe en sådan spiller videre i deres drømme.

Danskeren sender også en tak til klubben.

- Dette er et stort skridt for mig og noget, jeg ikke kunne sige nej til, men jeg vil savne jer og håber selvfølgelig det bedste for IFK Norrköping i fremtiden. Jeg har kun gode ting at sige om klubben, og vi kan muligvis se hinanden igen en dag, siger Rasmus Lauritsen.

Rasmus Lauritsen kom til IFK Norrköping fra Vejle Boldklub i januar 2019 og nåede at spille 48 kampe. Selvom han er forsvarsspiller, nåede han også at score imponerende 11 mål og lægge op til yderligere seks.

Med Dinamo Zagreb skal han spille Europa League i denne sæson.