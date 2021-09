Officielt: Zanka er færdig i tyrkisk storklub

Mathias 'Zanka' Jørgensen er officielt klubløs og fri til at finde sig en ny klub.

Den tyrkiske klub Fenerbahce bekræfter på sin hjemmeside i en opsummering af det netop lukkede transfervindue, at den 31-årige dansker har fået ophævet sin kontrakt.

Jørgensen var i sidste sæson udlejet til sin tidligere klub FC København og fik 28 kampe på tværs af alle turneringer.

Han var også en del af den danske trup til EM, men kom ikke på banen ved slutrunden.

FC Københavns cheftræner, Jess Thorup, kaldte i midten af august Jørgensen 'interessant' for klubben, men i første omgang har parterne ikke lavet en aftale.

FCK hentede til gengæld den 29-årige norske forsvarsspiller Ruben Gabrielsen på en lejeaftale i slutningen af transfervinduet.

Mathias "Zanka" Jørgensen var en del af Danmarks trup til EM i sommer, men forsvarsspilleren kom ikke på banen. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Han supplerer i det centrale forsvar Nicolai Boilesen og nyankommende Davit Khocholava, der ligner Jess Thorups fortrukne duo i det centrale forsvar, samt den græske reserve Marios Oikonomou.

Belgiske og tyrkiske medier skrev, inden transfervinduet lukkede, om interesse i 'Zanka' fra den belgiske klub Royal Antwerp, der har Brian Priske som cheftræner.

Antwerp hentede dog den centrale forsvarspiller Dorian Dessoleil fra Charleroi kort inden deadline.

'Zanka' står noteret for 35 landskampe for Danmark. Ud over næsten 300 kampe for FCK har han også været forbi PSV, Huddersfield, Fortuna Düsseldorf og altså Fenerbahce i sin klubkarriere.