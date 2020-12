Ofre for grov racisme: Nu reagerer Bayern-boss

Et romantisk billede lagt op på Instagram trak en alt andet end romantisk strøm af kommentarer til sig. Kommentarer, der tværtimod var stærkt racistiske.

Ofrene var det unge canadiske par gennem snart tre år, Alphonso Davies og Jordyn Huitema.

Han er tyve år og stjernespiller i Bayern München, mens hun er et år yngre og stamspiller for Paris Saint-Germain.

Han er mørk i huden efter sine liberiske forældre, mens hun er lys, og den kombination fik troll’ene frem, da de i august lagde deres ferielykke på Ibiza ud til offentligt skue.

Billedet fik hele 14.000 kommentarer, og en del af dem var i den helt primitive ende.

Hun fik at vide, at hun ’knaldede med et dyr’, og han blev kaldet ’en abe’. En anden følte trang til at fortælle Jordyn, at hun ville ’ende som enlig mor til en forfærdelig fejlfarvet baby’.

Nu kommer der endelig en reaktion fra Davies arbejdsgiver i forbindelse med en kampagne mod racisme.

- Uanset hvor du kommer fra, så tilbyder fodbolden os alle et hjem. Fodbold har kraften til at bringe folk sammen, siger Bayerns præsident Herbert til Bild.

Også Davies' holdkammerat, Jerome Boateng, har reageret på det svineri, der nu er kommet frem.

- Jeg er ved at kaste op, siger han, mens Alphonso Davies netop har lagt et billede op af sig selv på Twitter iført en t-shirt med teksten 'rød mod racisme’, som et led i en antiracisme-kampagne, Bayern har iværksat.

Også Jordyn Huitema har ytret sig igen:

’Vi vil aldrig se det gode i verden, hvis det eneste, vi ser, er hinandens hudfarve. Vi er alle en del af en og samme race, den menneskelige race’, lyder hendes kloge budskab.

