Onuachu jagter legendens milepæl

Den tidligere Superliga-bomber bliver bare ved med at score mål for Genk i Belgien

Den tidligere FC Midtjylland-bomber Paul Onuachu har gang i en forrygende sæson i belgisk fodbold, og onsdag aften scorede nigerianeren igen.

Det var den sjette ligakamp i træk, hvor Paul Onuachu er kommet på tavlen, og med målet rundede han også en flot milepæl. Han blev nemlig den første spiller siden 1979/80-sæsonen til at score 32 eller flere ligamål i én sæson.

Det skriver Opta.

I 1979/80 var det Erwin Vandenbergh, der rundede 32 mål og endda nåede op på 39 kasser for Lierse i den belgiske liga.

Den måltotal får Paul Onuachu svært ved at nå. Der resterer således blot tre kampe af den belgiske liga, hvorfor den tårnhøje nigerianer skal score mere end to mål per kamp for at nå 39 mål.

Rekorden for flest mål i en belgisk sæson er 41 af både Arthur Ceuleers og Jules Van Craen, men hvis Onuachu skal nå det kræver det tre hattricks.

Efter at Erwin Vandenbergh scorede 39 mål i 1979/80-sæsonen, blev han også topscorer i de efterfølgende tre sæsoner.