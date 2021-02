Opkald fra Laudrup ændrede alt

Efter en flot sæson hos AB i sæsonen 1999/2000 skiftede Peter Løvenkrands til den skotske storklub Rangers, men i et interview med Glasgow Live fortæller den tidligere danske landsholdsspiller, at det slet ikke var meningen.

Flere andre storklubber som Valencia, Inter og Newcastle var alle ude efter den dengang 20-årige Peter Løvenkrands.

Især sidstnævnte var han tæt på at skifte til, og han aftalte endda med Newcastles daværende ejer at komme på besøg i klubben. Så langt nåede Løvenkrands dog ikke.

- Jeg husker, at dagen før vi skulle rejse, ringede min agent til mig og sagde, at vi skulle flyve til Glasgow, før vi fløj til Newcastle. Så jeg sagde, 'okay, interessant', og vi fløj til Glasgow, hvor vi tog ud for at spise middag.

Peter Løvenkrands lod sig lokke af Brian Laudrop. Foto: Ritzau Scanpix

- Jeg vil aldrig glemme det her, fordi det var et af de største øjeblikke for mig. Vi stod ude foran en restaurant, og vi var ved at gå ind, og så fik jeg telefonen af ​​min agent. Han sagde, 'der er nogen, vi skal tale med', så jeg tog telefonen og sagde hej. Og det var Brian Laudrup.

- Jeg blev starstruck, Brian Laudrup og hans bror Michael var mine helte. Han begyndte at tale med mig om klubben og hvor godt et sted det er at bo. Det gjorde mig spændt, og jeg tænkte, 'det her kunne være godt', så jeg endte med at se stadionet og møde direktøren David Murray, og så besluttede jeg at skifte dertil.

Brian Laudrup høstede enorm succes i Glasgow. Foto: Ritzau Scanpix

- Så jeg skiftede til Rangers, og jeg tog slet ikke til Newcastle for at se stedet, og de var slet ikke glade, siger Peter Løvenkrands til Glasgow Live.

Peter Løvenkrands endte alligevel med at spille i Newcastle i løbet af karrieren. Efter en årrække i Rangers skiftede han nemlig til Schalke 04, inden han tre år senere rykkede til den nordengelske klub.

Bankmandens Brøndby-hemmelighed

FCK's transferscoop: Bagom klubbens kæmpe-handel