Opsigtsvækkende interview: Finger til giganter

- Jeg vil ikke holde kæft for nogen. Jeg siger altid min mening. Det er min ret, lyder det fra nordmandens agent, superkrukken Mino Raiola

En del klubejere har formentlig den største lyst til at give superagenten og superkrukken Mino Raiola fingeren. For tid og evighed.

I stedet må de leve med, at han selv lufter den længste af dem, for han har en række store spillere i sin stald, og ikke mindst brandvarme Erling Haaland.

Og det er helt sikkert en position, der passer italiensk-hollænderen godt.

- Alle tog fejl i forhold til Haaland. Han har gjort tingene meget hurtigere, end nogen havde forestillet sig. Han er foran sin udvikling, foran sin egen plan, siger Mino Raiola i et interview med The Athletic, gengivet af Marca.

- Måske var jeg for forsigtig, da jeg sagde, at vi skulle tage til Dortmund i stedet for alle andre klubber, siger han om sin rådgivning af den unge nordmand sidste år.

- Jeg er 100 procent overbevist om – og det er alle vist nu – at han kan flytte til hvilken som helst klub, han måtte ønske sig. Det niveau har han allerede.

- Han kunne have gjort det allerede sidste år, men dengang var der stadig mange klubber, der tænkte: ’Okay, han var i Red Bull Salzburg. Kan han gøre det samme i en anden klub?’

Den norske bomber kunne lige så godt have sprunget Dortmund over og være gået direkte til en storklub, mener Raiola. Foto: Anke Waelischmiller/Ritzau Scanpix

I samme interview puster agenten igen til gløderne i et bål, der har ulmet i mange år. Det handler ikke mindst om den tidligere United-manager, legenden Sir Alex Ferguson.

- Da Ferguson kritiserede mig, var det et større kompliment, end nogen kunne give mig. Han er vant til at folk siger 'yes sir' til ham.

- Jeg kan sige, at da han forlod Manchester United, så gav klubejeren – ved at købe Paul Pogba tilbage – mig ret. Det var Ferguson, der ikke troede på Pogba. Jeg er ligeglad, hvad han siger om mig, siger Raiola og vender sig mod en anden modstander i den lyseblå del af Manchester:

- Hvad Guardiola angår, har jeg lukket den bog for længe siden. Alle ved, hvad jeg synes om ham rent personligt, og han kan sige, hvad han synes om mig. Jeg synes, han er en stor træner, og det ved han, siger agenten og sætter trump på:

- Jeg vil ikke holde kæft for nogen. Jeg siger altid min mening. Det er min ret.

- Nogen tror, at man skal finde ud af det med dem, fordi ’ellers vil du aldrig handle en spiller med Manchester United'. Jeg er f… ligeglad, om jeg nogensinde handler en United-spiller igen. Jeg er ikke i lommen på dem. Jeg er mig selv.

I stedet, understreger han, at det kun er spillerne, han og hans kollega kærer sig om.

Og så når han også lige at give FIFA en sviner.

- Jeg kan ikke acceptere, at en organisation, hvorfra folk sidder i spjældet, ønsker at regulere mit liv og min forretning. Jeg vil ikke acceptere dem som overordnet. Jeg vil kæmpe for spillernes rettigheder.

