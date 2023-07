Opsigtsvækkende venskab: FaceTimer med hinanden

Kim Kardashian og Erling Braut Haaland har udvekslet numre og er nu begyndt at FaceTime hinanden

Det var nok ikke lige et venskab, der lige lå i kortene, men nu er det altså en kendsgerning.

Kim Kardashian og Manchester City-stjernen Erling Braut Haaland har nemlig udvekslet telefonnumre og har FaceTimet.

Det er Kim Kardashian selv, der har delt et screenshot fra et FaceTime-opkald på Instagram, hvor hendes søn Saint og en anden dreng snakkede med den norske stjerne-angriber på et videoopkald.

Men hvordan hulen er to så forskellige kendisser kommet i kontakt, spørger man nok sig selv.

Svaret er meget simpelt.

Til en modefest, som blev afholdt af highend-mærket Dolce & Gabbana i Italien, tog Kardashian og Haaland et billede sammen, og det er med stor sandsynlighed også til den fest, at de har udvekslet telefonnumre.

Foto: Evan Agostini/Ritzau Scanpix

Haaland er ikke den første

Erling Haaland er dog langt fra den eneste fodboldspiller, som den kendte influencer har interageret det seneste år.

Den brasilianske stjerne Neymar har også FaceTimet med Kim og Saint, hvor de ønskede brasilianeren god bedring efter en skade, ligesom PSG-spilleren Kylian Mbappé mødte dem i forbindelse med en hjemmekamp mod Rennes.

Og når ja - så var de også inde og se Arsenal, som Saint er stor fan af, spille Europa League-kamp mod Sporting Lissabon.