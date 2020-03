Otte udvisninger! Ondt derby gik helt galt

Spillere fra de to brasilianske ærkerivaler Grêmio og Internacional var i slagsmål, da klubberne torsdag mødtes i Copa Libertadores

Verdens ondeste derby bliver det kaldt, og torsdag levede det i den grad op til sit navn.

Det gik helt galt, da de to brasilianske ærkerivaler Grêmio og Internacional mødtes i en gruppekamp i Copa Libertadores - det sydamerikanske svar på Champions League.

Det var første gang, at de to klubber fra Porto Alegre mødtes i Copa Libertadores-sammenhæng, og de godt 53.000 tilskuere op Arena Grêmio fik en intensiv kamp.

Det havde de også forventet, men de havde næppe regnet med, at de også skulle se otte røde kort, inden forestilling var forbi.

Et par minutter før tid stak det fuldstændig af, da Grêmios Pepê og Internacionals Moisés endte i infight efter en duel.

Spillere og ledere fra begge mandskaber blandede sig straks, og det hele endte i et gigantisk halbal-slagsmål, hvor der blev uddelt både slag og spark, skubbet og taget kvælertag.

Det er ikke for sjov, at opgøret mellem Gremio og Internacional kaldes for det onde derby. Foto: Diego Vara / Ritzau Scanpix

Den stakkels argentinske dommer Fernando Rapallini havde ikke en chance, og kampen var i alt afbrudt i omkring ti minutter.

Da den første tumult var ovre, uddelte Rapallini efter at have konsulteret VAR fire røde kort - to til hvert hold.

Det fik på ny sindene i kog, og de to hold sloges videre. Efter anden omgang uddelte Rapallini fire røde kort yderligere - igen to til hvert hold.

Dommer Fernando Rapallini nåede at vise det røde kort otte gange. Foto: Diego Vare / Ritzau Scanpix

Pepê, Luciano, Caio Henrique og Paulo Miranda så rødt for Grêmio, mens Internacional-spillerne Edenilson, Moisés, Víctor Cuesta og Bruno Praxedes også fik marchordre.

Der venter nu dem adskillige dage i skammekrogen.

Hverken Miranda eller Praxedes var på banen, så kampen sluttede otte mod otte.

Opgøret endte i øvrigt 0-0, men de to klubber fra den brasilianske havneby mødes senere på foråret til næste omgang af verdens ondeste derby.

Kampen var i afbrudt i omkring ti minutter på grund af masseslagsmålet. Foto: Edison Vara / Ritzau Scanpix

Efter kampen kaldte Internacional-træner Eduardo Coudet i øvrigt Copa Libertadores for en af de smukkeste turneringer i verden …

De otte røde kort er ikke en gang tæt på at være rekord i Copa Libertadores-sammenhæng.

I 1971 blev der uddelt 19 røde kort i opgøret mellem Boca Juniors og Sporting Cristal.

