Overrasker folk når de møder mig

Michael Laudrup har mange gange hørt, at folk er overraskede over hans sande højde. TV-billederne og hans bevægelser på banen har åbenbart snydt mange

Hvis man har set Michael Laudrup spille fodbold, så har man sikkert også nydt det.

Bevægelser, overblik, pasninger og driblinger var på et meget højt niveau, men en ting har åbenbart snydt beskuerne gennem årerne.

I hvert fald har den tidligere stjernespiller tit oplevet at folk, han møder, bliver overrasket over hans statur.

- Mange siger, når de møder mig i virkeligheden: Michael, du er faktisk ret høj. Jeg er 1,83, men på tv ser jeg lidt mindre ud, for jeg har korte ben, siger Laudrup i podcasten The Big Interview med et stort grin.

- Det er det samme med min bror, Brian. Han er 1,85.

- Men vi har de korte ben, så vi kan bevæge os og skifte retning meget hurtigt. Det er man mere vant til med spillere som Messi, Maradona og Allan Simonsen. Vi er højere, og det har overrasket mange, siger han.

Holdbillde for FC Barcelona anno 1992. Foto: Ole Kjær/Polfoto

I podcasten beskriver Laudrup også sin udvikling som spiller, og hvad de forskellige klubber og ligaer gjorde for ham.

Særligt en ting blev han bedre til, som tiden skred frem.

- En af de ting, der kommer frem, når jeg har talt med folk er, at jeg gjorde svære ting på en nem måde. Og så overblikket på banen. Det havde jeg ikke som 20-årig, men jeg udviklede det i starten af 20'erne.

- Jeg vidste altid, hvad der skete til højre og venstre - og nogle gange bagved.

KÆMPE Laudrup-interview: - Jeg synes altså kæden falder helt af