Paris St. Germain udelader Kylian Mbappé

Stemningen mellem Kylian Mbappé og Paris St. Germain er ikke god i øjeblikket.

Det er blevet endnu tydeligere fredag aften. Her har Ligue 1-klubben nemlig valgt at udelade franskmanden fra den trup, som rejser til Japan i weekenden for at forberede sig på den kommende sæson.

Sådan lyder det fra L'Equipe og den anerkendte journalist Fabrizio Romano.

På fodboldklubbens hjemmeside står angriberen heller ikke som en del af truppen. Og Fabrizio Romano tror, at Paris St. Germain kan have sat målmaskinen til salg.

Ifølge mediet er beslutningen taget, fordi Paris St. Germain er overbeviste om, at Kylian Mbappé har en aftale med Real Madrid, når hans kontrakt i Frankrigs hovedstad udløber næste sommer.

24-årige Kylian Mbappé. Foto: Julien de Rosa/Ritzau Scanpix

Dermed vil Real Madrid få Kylian Mbappé på en fri transfer - og det er det, som Paris-klubben gerne vil undgå.

Annonce:

Kylian Mbappé har længe været ærlig omkring, at han ikke vil forlænge sin nuværende kontrakt med Paris St. Germain.

Alligevel er det højst overraskende, at storklubben ikke tager deres altoverskyggende stjerne med på træningslejr den kommende tid.

VM-vinderen fra 2018 har haft hovedstadsklubben som arbejdsgiver siden 2018, hvor han kom til fra Monaco.

Han har flere gange været sat i forbindelse med et skifte til Real Madrid, og nu tror Paris St. Germain så, at det sker næste sommer.

Udover gigantklubben fra Spanien har flere Premier League-hold ligeledes vist interesse for Kylian Mbappé - eksempelvis Arsenal, Chelsea og Manchester United.