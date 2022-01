Pas på - her er Europas værste stadion

Det er ikke altid, at oplevelsen på et fodboldstadion går hånd i hånd med det sportslige på banen. Men det er der råd for. Her er i hvert fald en oversigt over de bedste - og de værste - af slagsen

De fleste fodboldelskere kender fornemmelsen af at komme på et stadion og instinktivt føle, at det er en god oplevelse. Og de fleste kender nok også den modsatte følelse.

For præcis som med fodboldhold er der stor forskel på de bedste og de værste.

I disse digitale tider er det nemt at bedømme sin oplevelse af et besøg på et fodboldstadion. Der er flere tjenester, hvor den slags kan lade sig gøre.

Og det er ved en samkørsel af bedømmelser fra tre af disse, at det britiske site money.co.uk har kunnet udforme en liste med Europas bedste stadioner - og altså også de værste. Det drejer sig om Tripadvisor, Google og Football Ground Map.

Den skarpe iagttager vil se, at der ikke er danske stadioner blandt hverken de bedste eller de dårligste. De er faktisk slet ikke med blandt de 180 stadioner, der indledningsvist indgik i undersøgelsen (40 blev siet fra på grund af for få anmeldelser).

Det skyldes, at der kun er medtaget de fem største ligaer i Europa (England, Italien, Spanien, Tyskland og Frankrig) samt de største klubber i øvrigt. Og dertil nationale stadioner.

Dermed er umiddelbart kun Parken med af de danske stadioner. Og tager man gennemsnitsscoren fra de tre tjenester, scorer Parken karakteren 3,86, hvilket hverken er i top eller bund.

Du kan se top og bund her:

De bedste

Det kommer nok ikke bag på mange, at af de mest moderne eller mest ikoniske stadioner hører til de bedst bedømte. Det er Dortmunds Westfalenstadion - med det moderne sponsornavn Signal Iduna Park - der tager prisen.

Her er stemningen som regel i top der, når de knap 25.000 fans på den legendariske og enorme Südtribune skråler af lungernes fulde kraft.

De værste

I de anden ende af spektret finder vi Empolis hjemmebane, Stadio Carlo Castellani. Brugerne på Tripadvisor og Google er egentlig høflige nok, men de mere nørdede på Football Ground Map er langt fra tilfredse og tildeler stadion karakteren 1,9.

Den lave karakter er ikke mindst givet på baggrund af brugernes oplevelse af det tilsyneladende meget dårlige udbud af mad og drikke samt generelt dårlige faciliteter og en dårlig atmosfære.

Derfor ligger Stadio Carlo Castellani helt isoleret i bunden.

