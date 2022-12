Pelé begraves i skyskraber

Som det var tilfældet med sin karriere vil Pelés sidste hvilested være at finde i højderne.

Nærmere betegnet på 9. sal ...

Det kan siges så præcist, fordi Pelé 3. januar stedes til hvile på kirkegården Cemitério Memorial Necrópole Ecumênica, der er verdens højeste kirkegård, da den rejser sig lodret i stedet for at være vandret, som vi ellers kender dem.

I bygningen i Santos i São Paulo købte Pelé allerede i 2003 et begravelsesrum på 9. etape, og det er ikke tilfældigt. For han valgte 9. etage for at ære sin far, der i sin tid som fodboldspiller bar nummer 9 på ryggen.

Pelé valgte stedet, da han ikke mente, at det fremstod som en kirkegård, men derimod var et sted med ro og sjælelig fred.

Der er 14.000 grave i bygningen, der står over for en udvidelse, så den bliver 108 meter høj og kan rumme 25.000 grave.

Cemitério Memorial Necrópole Ecumênica er verdens højeste kirkegård, og der er planer om at bygge den markant højere. Foto: Fernanda Luz/Anadolu Agency/Abacapress.com/Ritzau Scanpix

Selve begravelsen er også noget, der kommer til at foregå over flere dage.

Mandag morgen, 2. januar, ved daggry vil kisten med Pelés legeme blive båret fra Albert Einstein hospitalet til Estádio Urbano Caldeira, der er hjemmebane for Santos, Pelés eneste klub i Brasilien.

Her vil kisten midt på banen stå til skue for besøgende i et døgn, inden den tirsdag kl. 10 bliver ført i en parade til kirkegården. Undervejs vil optoget passere den bygning, hvor Pelés 100 år gamle mor, Celeste, bor.

Selve begravelsen vil være en begivenhed kun for familien.

Fodboldklubben Santos er i fuld gang med forberedelserne til at huse Pelés kiste, så offentligheden kan tage afsked med fodboldspilleren. Foto: Carlos Fabel/AFP/Ritzau Scanpix

