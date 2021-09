Pelé forlader intensivafdelingen

Den brasilianske fodboldlegende Pelé er fortsat i bedring, efter at han fik fjernet en tumor i tyktarmen.

Tirsdag aften dansk tid var hans tilstand så god, at han kunne forlade intensivafdelingen.

Det oplyser hospitalet Albert Einstein i São Paulo ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Et helbredstjek af 80-årige Pelé for nylig afslørede en svulst i tarmen, som han for halvanden uge siden fik fjernet på Albert Einstein Hospitalet.

Siden har han været indlagt på hospitalets intensivafdeling til observation.

Pelé er anerkendt som en af historiens største fodboldspillere. Han har tre gange vundet VM med det brasilianske landshold - første gang som 17-årig i 1958. Han scorede blandt andet to mål i finalesejren over Sverige.

I de senere år har Pele været plaget af helbredsproblemer og har flere gange været indlagt.

Senest tilbragte han i 2019 mere end en uge på et hospital i Paris for at blive behandlet for en urinvejsinfektion.