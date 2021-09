Pelé indlagt på intensiv igen

Den brasilianske fodboldlegende Pelé er på ny blevet overflyttet til intensivafdelingen på Albert Einstein Hospitalet i São Paulo, hvor han har været indlagt de seneste knap tre uger.

Det skriver ESPN Brazil.

Superstjernen har været indlagt for at få fjernet en tumor i tyktarmen, og han blev efter operationen overført til intensivafdelingen. Her blev han udskrevet fra, da hans tilstand blev bedret, men torsdag var den ifølge tv-stationen altså gal igen.

Det bliver understreget, at Pelé ikke umiddelbart er i livsfare, men at overflytningen sker for bedre at kunne overvåge den 80-årige brasilianer, der havde fået konstateret et fordøjelsesmæssigt problem.

Den udvikling kommer blot et døgn efter, at den tidligere angriber på de sociale medier bekendtgjorde, at han snart ville være klar til at 'spille 90 minutter plus tillægstid'.

Det må den tredobbelte verdensmester nok alligevel vente lidt med.

Pelé er af mange betragtet som den bedste fodboldspiller gennem tiderne.

Den titel er naturligvis til debat, men det er uden for diskussion, at han mere end nogen anden var drivkraften bag Brasiliens tre første VM-sejre i 1958, 1962 og 1970.

Desuden er han den spiller, der har repræsenteret storklubben Santos flest gange med imponerende 1116 kampe og ligeså imponerende 1091 mål - alle former for kampe inkluderet.