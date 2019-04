Pelé udskrevet: - Tak for de positive tanker

Lidt sygdom slår ikke fodboldlegenden Pelé ud af kurs.

Den brasilianske superstjerne er efter eget udsagn 'klar til at arbejde igen' efter den sygdom, der i sidste uge sendte ham på hospitalet med høj feber i Paris.

Lægerne fandt ud af, at en urinvejsinfektion havde ramt 78-årige Pelé.

- Jeg fik en slem urinvejsinfektion, der krævede medicinsk og kirurgisk behandling, siger Pelé ifølge AP i en pressemeddelelse.

Efter fem dage på hospitalet blev Pelé udskrevet mandag, og tirsdag landede han i São Paulo Guarulhos lufthavn i Brasilien.

Han blev ifølge nyhedsbureauet AFP kørt ud af lufthavnen i en kørestol. Det er uklart, om han skal fortsætte behandlingen i sit hjemland.

- Jeg vil gerne takke for de mange positive tanker og ønsker, lyder det fra Pelé, som tidligere mandag havde besøg af landsmanden Neymar.

78-årige Pelé opholdt sig i den franske hovedstad, i forbindelse med at han skulle gennemføre en presseseance og møde den franske landsholdsspiller Kylian Mbappé.

De er begge ambassadører for det schweiziske urmærke Hublot.

Fodboldlegenden og Mbappé skulle egentlig have mødtes i november sidste år, men mødet blev udsat på grund af brasilianerens skrantende helbred.

Pelé meddelte i forbindelse med åbningen af OL i Rio de Janeiro i 2016, at han ikke var i stand til at stille op og tænde den olympiske flamme.

I 2014 tilbragte Pelé noget tid på et hospital i hjemlandet, da han havde nyreproblemer.

Pelé regnes af mange som verdens bedste fodboldspiller nogensinde.

Han spillede i det meste af sin karriere for Santos i hjemlandet, mens han også tørnede ud for New York Cosmos i et par sæsoner fra 1975.

Han vandt VM i fodbold tre gange med Brasilien. Det skete i 1958, 1962 og 1970.

Fodboldlegenden Pelé er indlagt med høj feber

Se også: Maradona i modvind: Roser diktator og sviner Trump