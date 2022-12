Pelés familie slår fast: Han er ikke døende

Pelés døtre havde søndag gode nyheder til den brasilianske fodboldlegendes mange fans.

Han er ikke ved at dø, lød budskabet fra Flavia Arantes Nascimento, efter at Pelé i en håndfuld dage har været indlagt på et hospital i São Paulo.

Hun siger i et interview med tv-stationen Globo, at hun er 'træt af at modtage kondolencer', og at kræftbehandlingen virker.

Pelé bliver løbende behandlet for tarmkræft, som han blev diagnosticeret med i september 2021.

Flere medier har ifølge AFP skrevet, at den forhenværende angriber ikke længere reagerer positivt på kemoterapi og blot modtager lindrende behandling.

Det afviser Flavia Arantes Nascimento.

- Det er virkelig uretfærdigt, at de siger, han er på et terminalt stadie. Det er han ikke, tro os, siger hun ifølge AFP til tv-stationen.

Søsteren Kely Arantes Nascimento medgiver, at Pelé 'er syg og gammel, men nu er han indlagt på grund af en lungeinfektion'.

- Og når han får det bedre, kommer han hjem, forklarer hun.

- Vi siger ikke farvel på hospitalet.

Fans af Pelé har i en lille uge samlet sig foran hospitalet i São Paulo for at støtte op om fodboldlegenden, der er indlagt. Foto: Carla Carniel/Reuters

Ifølge familien er Pelés indlæggelse et resultat af, at han var smittet med coronavirus for tre uger siden.

Brasilianeren spillede i det meste af sin karriere for Santos i hjemlandet, mens han også tørnede ud for New York Cosmos i et par sæsoner fra 1975.

Han vandt VM i fodbold tre gange med Brasilien. Det skete i 1958, 1962 og 1970.

I alt har Brasilien vundet VM fem gange, og Pelés barnebarn Arthur Arantes do Nascimento siger ifølge NTB, at legenden kommer til at se Brasilien løfte trofæet for sjette gang.

Mandag aften møder brasilianerne Sydkorea i ottendedelsfinalen ved VM-slutrunden i Qatar.