Pivringe fodboldhold sætter pinlig verdensrekord

Veracruz, der spiller i den bedste mexicanske række, Liga MX, tabte tirsdag 0-5 på hjemmebane mod ligaens tophold Qeuretaro.

Dermed satte den mexicanske fodboldhold en ny, kedelig verdensrekord.

De er nu det hold, der har haft den længste stime uden en sejr. Hele 33 kampe i streg har holdet spillet uden at vinde en kamp.

Tirsdagens nederlag var holdets sjette kamp i denne sæson. Holdet ligger sidst med ét point.

Mexicanerne overtager verdensrekorden fra engelske Derby County, der i 2007-2008 sæsonen spillede 32 kampe i træk uden en sejr.

Veracruz kedelige stime begyndte 25. august, og siden da har holdet tabt 25 kamp og spillet otte uafgjort.

Holdet sluttede sidst i ligaen sidste sæson men undgik nedrykning ved at betale en bøde på seks millioner dollars - en regel, der blev indført i Mexico for to år siden.

