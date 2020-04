Pludselig kovending: Alligevel ikke mestre?

De belgiske fodboldklubber har udsat den endelige beslutning om at afslutte sæsonen uden at spille de resterende kampe.

Efter et møde med klubberne meddelte den belgiske ligaforening, Pro League, ellers i sidste uge, at sæsonen er slut, og at Club Brugge bliver udnævnt som mester.

Men den drastiske beslutning faldt ikke i god jord hos Det Europæiske Fodboldforbund (UEFA), der har anbefalet medlemslandene at afslutte sæsonen på banen og ikke på skrivebordet.

UEFA har truet med at udelukke lande, der ikke har spillet sæsonen færdig, fra de europæiske klubturneringer, og det har tilsyneladende fået belgierne til at genoverveje afgørelsen.

Klubberne skulle have blåstemplet den bratte sæsonafslutning ved en afstemning på ligaforeningens generalforsamling 15. april. Men det er nu udskudt til 24. april, skriver AFP.

Der meldes ikke noget om årsagen til udsættelsen. Belgiens Fodboldforbund (KBVB) har meddelt, at man er i dialog med Uefa om en 'konstruktiv løsning'.

Den belgiske liga har ligget stille siden 7. marts og har afviklet 29 ud af 30 runder i grundspillet.

Derudover mangler man at gennemføre det efterfølgende slutspil, hvor de seks bedste klubber kæmper om medaljer og europæiske pladser.

