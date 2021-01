Pokerspillet om Eriksen: Traditionsklub er jokeren

Christian Eriksen skal væk fra Inter, men kortene skal blandes rigtigt for at strikke en aftale sammen

Christian Eriksen følte lørdag anledning på sin Facebook-side til at ønske sin tidligere chef, Mauricio Pochettino, tillykke med jobbet som manager i Paris Saint-Germain.

Med et billede af Eriksen gående ved siden af den tidligere Tottenham-manager mindes danskeren den succesfulde fortid, de to havde gennem flere sæsoner i Tottenham.

Nu ligner det drømmen om en genforening.

Alle fodbolddanskere spørger: Hvor kommer Danmarks offensive omdrejningspunkt til at fortsætte karrieren frem mod EM-slutrunden til sommer?

Christian Eriksen SKAL på græs igen frem mod sommerens EM-slutrunder. Foto: Jens Dresling

Spilletid er helt afgørende for 28-årige Eriksen, der gennemgik et frygteligt efterår, hvor han slet ikke scorede for Inter og på intet tidspunkt spillede en hel kamp.

Derfor skal Christian Eriksen væk fra Inter, hvor han flere gange er blevet ydmyget af træner Antonio Conte og sat til salg af præsident Giuseppe Marotta.

Det peger i retning mod en lejeaftale eller en byttehandel.

Det har ikke været muligt at træffe Martin Schoots, der er agent for Christian Eriksen.

Ekstra Bladet giver dig her de realistiske scenarier for Eriksens fremtid:

FRANKRIG:

En genforening mellem Christian Eriksen og Mauricio Pochettino er den klart mest realistiske mulighed. Nu skal brikkerne bare falde på plads. Foto: Dylan Martinez/Ritzau Scanpix

Storklubben Paris Saint-Germain er det mest realistiske bud på en ny arbejdsgiver for den danske stjerne. Specielt efter Mauricio Pochettino officielt er udnævnt som manager.

Christian Eriksen udviklede sig med argentineren som manager, da de arbejdede sammen gennem fem år i Tottenham. Det var her Pochettino gjorde Eriksen til en spiller på kanten af verdenseliten.

Pochettino skal ikke bruge lang tid på at finde frem til, at pariserne mangler kreativ kraft på midtbanen, hvor arbejdsfolk som Ander Herrera, Danilo Pereira, Marco Veratti, Leandro Paredes, Idrissa Gueye og Rafinha fylder op.

Der burde være plads til Eriksen på PSG’s stjernemandskab, da danskeren er en anden type end offensive midtbanefolk som Julian Draxler, Angel di Maria og Pablo Sarabia. Danskeren vil passe perfekt som bindeled til den offensive stjernetrio med Neymar, Mauro Icardi og Kylian Mbappé.

Christian Eriksen ville få et par målfarlige herrer at servicere i den franske hovedstad. Foto: Charles Platiau/Ritzau Scanpix

Der vil blive flere bump på vejen til Paris. Først og fremmest reglerne om Financial Fair Play, som UEFA håndhæver, når det lige passer …

I franske medier spekuleres der i, om den olierige storklub reelt kan gøre noget på vinterens transfermarked.

Der er også skattebetalingen. Danskeren er lige nu på en nedsat skattebetaling for eliteidrætsfolk i Italien. Forudsætningen for den ordning er, at man opholder sig mindst to år i støvlelandet.

Regningen for at forlade Inter i utide er mindst 15 millioner kroner. Eriksen og rådgiver Martin Schoots skal have løst, hvem der skal betale skatteregningen.

Løsningen for alle parter kan blive en lejeaftale med købsoption. Ligesom den aftale PSG strikkede sammen til Mauro Icardi – eller det kan også ende i en direkte byttehandel mellem Inter og PSG: Christian Eriksen for Leandro Paredes. En spiller Inter-manager Antonio Conte har haft kig på gennem nogen tid.

SPANIEN:

Den økonomiske krise kradser i Spanien. Store underskud har ramt topklubber som Real Madrid, Barcelona og Valencia.

Ronald Koeman ser meget gerne endnu en dansker i sin Barcelona-trup, men hollænderens hænder er låste. Foto: Bernadett Szabo /Ritzau Scanpix

Men der hersker ingen tvivl om, at Barca-manager Ronald Koeman har en stor forkærlighed for den danske kreatør. Men Koeman er låst af præsidentvalget i januar.

Den skrøbelige storklub skal af med dyre, løntunge spillere før der kan blive plads til nye. Derfor ligner det ikke en let løsning at få Eriksen bragt til klubben.

En byttehandel med Isco er blevet nævnt, men det scenarie har Real Madrid-manager Zinedine Zidane skudt ned.

Det lignede et langskud, da Valencia blev nævnt i jagten på danskeren. Klubben er i dyb økonomisk krise.

TYSKLAND:

Christian Eriksen ville passe godt ind på dette billede, men interessen fra Sydtyskland er lunken. Foto: Matthew Childs/Ritzau Scanpix

Interessen fra Bundesligaen er lunken. I hvert fald, hvis man skeler til den altdominerende topklub, Bayern München, som i realiteten er eneste interessante klub for Christian Eriksen i nabolandet mod syd.

Hver eneste gang en avis har lavet forbindelsen mellem parterne, har tyskerne blankt afvist, at man skulle være interesseret i Eriksen.

Danskeren ville ikke være uden chancer for spilletid i konkurrence med Douglas Costa og Thomas Müller bag ved Robert Lewandowski. Systemet ville passe danskeren fint.

Borussia Dortmund og nyrige Hertha Berlin har angiveligt haft snøren ude efter Eriksen, som skulle have afvist de to tyske bejlere.

ENGLAND:

Christian Eriksen savner næppe vejret i England, hvor han ligeledes vil blive hadeobjekt nummer ét i Tottenham, hvis han skifter til rivalerne Arsenal. Foto: Michael Regan/Ritzau Scanpix

Arsenal eller Manchester United!

Det virker som de to mest realistiske destinationer i Premier League.

Interessen fra Manchester United var brandvarm for 13-14 måneder siden, men det virker til, at den har været aftagende.

Når man har spillet seks et halvt år i Tottenham, skal man tænke sig rigtig godt om, hvis man skifter til rivalerne fra Arsenal.

Forsvarsspilleren Sol Campbell gjorde det med stor succes. Men der hersker ingen tvivl om, at Christian Eriksen bliver et hadeobjekt nummer ét hos alle Spurs-fans, hvis han skifter til Arsenal.

Det virker slet ikke realistisk eller sandsynligt med et skifte retur til Tottenham. Christian Eriksen og Jose Mourinho var ikke den perfekte cocktail til et fodboldmæssigt eventyr.

ITALIEN:

Det er gået skævt mellem Christian Eriksen og Antonio Conte i Inter... Foto: Massimo Pinca/Ritzau Scanpix

Det virker ikke realistisk, at han bliver i Inter. Klubben har sat danskeren til salg. Det betyder, at røgslør og forsøg på at pumpe prisen er skrinlagt.

Nu skal Eriksen væk, og der skal som minimum spares lønkroner. En transfersum ville være at foretrække allerede nu for Inter, der røg ud af Champions Leagues gruppespil. Men det er et vanskeligt marked at navigere i på grund af den økonomiske krise.

Ingen af de øvrige klubber i Serie A virker som en reel mulighed. Eriksen bliver af mange eksperter udråbt som sæsonens flop i Italien, og det får næppe nogen af topklubberne til at bide på.

HOLLAND:

Det er ikke urealistisk, at Christian Eriksen igen kan trække i Ajax-trøjen - i hvert fald i foråret. Foto: Toussaint Kluiters/United Photos

Ajax star helt sikkert ikke øverst på ønskelisten. Men det kan blive løsningen.

Christian Eriksen kan tale sproget, kender ligaen og byen. Han vil hurtigt falde til.

Ajaxs sportsdirektør Marc Overmars har nøje fulgt udviklingen omkring danskeren. Der hersker slet ingen tvivl om, at den hollandske traditionsklub står klar til at hente Christian Eriksen retur, hvis muligheden opstår.

Ajax står ikke forrest, og klubben kan ikke købe ham fri eller honorere årslønnen på 56 millioner kroner. Men de har helt sikkert et talent, der kan indgå i en byttehandel.

Hollænderne kan leje ham i foråret. Det kan betyde, at Eriksen blomstrer op og derved øger sin værdi, så han kan sælges til sommer.

Den løsning kan blive aktuel, hvis Inter kan se en ide i, at danskeren øger sin værdi, så italienerne får en del af investeringen hjem.

