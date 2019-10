Polen booker billet til fodbold-EM for fjerde gang

Fire lande er nu klar til næste sommers EM-slutrunde, efter at Polen søndag aften besejrede Nordmakedonien med 2-0.

Dermed er Polen sikker på at besætte en af de to øverste pladser i kvalifikationsgruppe G og er ligesom Belgien, Italien og Rusland med blandt de 24 nationer, der skal dyste om EM-guld.

Selv om der endnu mangler to spillerrunder i kvalifikationen, kunne Polen gøre sig EM-klar ved at hente tre point hjemme i Warszawa, og den chance lod Robert Lewandowski og co. ikke gå fra sig.

For en gangs skyld kom Lewandowski ikke selv på måltavlen, men målslugeren fra Bayern lagde til gengæld op til begge sit holds scoringer.

Publikum blev holdt på pinebænken i 74 minutter, indtil Lewandowski tæmmede en lang aflevering og udmanøvrerede en modstander i feltet. Bagfra kom Przemysław Frankowski stormende til og prikkede bolden i nettet.

Seks minutter senere vippede Lewandowski bolden videre til indskiftede Arkadiusz Milik, som øgede til 2-0 med et præcist langskud.

Polens EM-bedrifter er af nyere dato. Landet kvalificerede sig ikke til en eneste af de første 12 EM-turneringer, men siden 2008 har polakkerne været med hver gang.

Det er således fjerde EM-slutrunde på stribe, at Polen er blandt deltagerne. I 2016 blev det til exit efter straffesparkskonkurrence i kvartfinalen mod de senere europamestre fra Portugal.

Østrig ser ud til at snuppe den anden EM-billet i gruppe G. Østrigerne besejrede på udebane Slovenien med 1-0 og har før de sidste to runder et forspring på fem point ned til slovenerne og Nordmakedonien.

Se også: United-komet sank om - så kom reaktionerne

Se også: Storsejr sender Rusland ind i dansk EM-gruppe

Se også: Ti tyskere giver Estland en lille fodboldlektion