Politiet kastede granater ved brasiliansk skandale-finale

Et slagsmål om tilskuer-afsnit fik søndag den brasilianske myndighed JECrim til at skride til en drastisk beslutning.

Det store Maracanã-stadion, der skulle huse finalen i Guanabara-turneringen - en af tre afdelinger om Rio-mesterskabet - mellem Vasco da Gama og Fluminense, blev nemlig aflåst, så kampen kunne afvikles uden tilskuere.

Begge klubber mener nemlig at have ret til at benytte syd-tribunen som deres hjemmebane-afsnit. En kamp, de to klubpræsidenter har gjort en del ud af op til kampen.

Det hjalp ikke på det, da Vasco da Gama trak hjemmebanefordelen og hurtigt solgte billetterne til den omdiskuterede sydside.

På trods af beslutningen om at lukke stadion af, mødte fans med billetter frem, og uden for Maracanã herskede der forvirring blandt de fremmødte, der altså mødte op til lukkede porte.

Der udbrød tumult, og politiet trak kniplerne og måtte ty til tåregas og chok-granater for at forsøge at stoppe menneskemængden i at bryde ind på stadion.

Unfortunately, this is Maracanã, a few moments ago, due to the irresponsibility of Rio de Janeiro's football managers. pic.twitter.com/g9jEtctFob — Witalo Carlos (@WitaloCarlos) February 17, 2019

Imens gik spillerne på banen, men da trykket uden for ikke aftog, besluttede myndighederne efter en halv times spil at åbne dørene.

Godt for tilskuerne, der resultatmæssigt ikke var gået glip af noget - kampen stod stadig 0-0.

Det blev der dog lavet om på ti minutter før tid, hvor Danilo drejede et frispark op i målhjørnet og sikrede Vasco sejren.

