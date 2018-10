Portugal uden Ronaldo lægger voldsomt pres på Italien

Portugal fortsætter med at hente point i Nations League.

Torsdag aften besejrede portugiserne Polen med 3-2 på udebane i turneringen, og dermed topper Portugal gruppe 3 i øverste lag med seks point for to kampe.

Dermed ligger Portugal til at vinde gruppen, da både Polen og Italien har et point hver efter to kampe. Hver nation i gruppen skal dog spille fire kampe.

Nations League erstatter for mange betydningsløse venskabskampe, og der er fire EM-billetter til 2020 på spil i turneringen, som er inddelt i fire lag fra A til D.

Portugal var uden Cristiano Ronaldo, der i øjeblikket er midtpunkt i en sag om voldtægtsanklage, som daterer sig tilbage til 2009.

Ronaldo skiftede fra Real Madrid til Juventus denne sommer.

Kort efter, at sagen om voldtægtsanklagen var kommet frem i medierne igen, blev det meddelt, at Ronaldo havde valgt landsholdet fra resten af året for at fokusere på at komme til rette i Juventus efter klubskiftet.

Det blev dog også fastslået, at der ikke var tale om et farvel til landsholdet, men blot en pause.

Noget tyder på, at Portugal sagtens kan uden verdensstjernen.

Efter sejren over Italien kom Portugal ellers bagud ude mod Polen efter 18 minutter, da Krzysztof Piatek headede polakkerne foran efter et hjørnespark.

Efter en god halv time svigtede det polske forsvar så, da Portugal kombinerede hurtigt, og André Silva udlignede til 1-1.

Kort før pausen leverede Rafa Silva en fremragende tæmning af en lang bold, som Kamil Glik endte med at sende i eget mål til 2-1-føring til gæsterne.

Bernardo Silva fra Manchester City hamrede så bolden i mål til 3-1 efter 52 minutter.

Polen var dog stadig med, og indskiftede Jakub Blaszczykowski bragede bolden i mål med et lille kvarter tilbage til 2-3.

På den måde fejrede Blaszczykowsk på fornem vis, at han med indskiftningen blev den polske spiller med flest landskampe, da han blev noteret for sin kamp nummer 103.

