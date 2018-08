Priserne eksploderer! Så dyrt bliver det at streame fodbold

Sports-nørder har alle dage været en stor indtægtskilde for tv-stationerne, fordi tv-pakkerne er skruet sådan sammen, at det er de store pakker, der giver adgang til langt det meste sportsindhold.

Mange sportsinteresserede er dog de seneste år rykket over til streamingtjenester, da de her kan få adgang til meget mere sport på ét sted - hvis tjenesten vel at mærke har rettigheder til de rigtige sportsgrene.

Disse rettigheder bliver imidlertid spredt blandt flere forskellige udbydere, hvilket skal give større konkurrence på markedet, men det går også ud over forbrugerens økonomi.

- Der er nogle overordnede økonomiske begrænsninger for, hvad folk vil bruge på medieindhold, og spredningen af rettigheder på streaming vil betyde, at der skal bruges flere penge. Omvendt har vi set en tendens til, at folk har skåret ned på antallet af kanaler i deres tv-pakker, og det frigiver måske nogle penge til at betale for streaming, fortæller Kirsten Frandsen, der er medieforsker og lektor ved Aarhus Universitet.

Hun mener dog alligevel, at økonomien kan blive for presset hos nogle inkarnerede fodboldfans, hvis de skal købe alle pakkerne for at holde sig opdateret. Det kan måske få dem til at finde kampe, som de ellers ikke kan se, på en ulovlig side.

- De dedikerede sportsinteresserede prioriterer den her interesse så højt, at de antageligt vil købe flere nye tjenester for at kunne følge med. Men samtidig tror jeg også, at der er mange, der vil opleve, at økonomien bliver begrænset. De vil prioritere de tjenester, hvor de synes, at der ligger nogle rettigheder, som kommer tættest på at vise de hold, som de følger, og så vil de forsøge at finde det andet indhold ulovligt, siger Kirsten Frandsen.

- Nogle af dem, som er meget interesserede i det her, er den yngre del af mediepublikummet, og de er eksperter i at finde tingene på anden vis, samtidig med at de er vokset op med en gratis-kultur på internettet, som gør, at de er meget lidt motiverede til at betale for indhold, fortsætter hun.

Myndighederne blander sig

Der kommer mere konkurrence på markedet, hvis rettighederne spredes blandt mange forskellige udbydere, og derfor sørger konkurrencemyndighederne også for, at der ikke kan dannes monopol på rettigheder til eksempelvis fodbold. Selvom det er irriterende for den enkelte forbruger, at der skal tegnes abonnement hos flere udbydere, vil det give bedre priser, mener Martin Salamon fra Forbrugerrådet Tænk.

Han kan dog også godt se, at de fodboldfans, som ender med at skulle betale for adgang hos mange udbydere hver eneste måned, står til at betale et meget højt beløb.

Strive bliver den nyeste i bunken af streamingtjenester, der viser sport. Her er en guide til at finde rundt i, hvad de forskellige sider har rettigheder til IMG annoncerede mandag, at de ikke ville sælge rettighederne til La Liga og Serie A videre, men i stedet havde valgt at oprette deres egen streamingtjeneste, Strive. Den bliver endnu en spiller på banen, som i forvejen er godt fyldt op. Det kan være svært at finde rundt i streaming-junglen, når det kommer til sport, da rettighederne er delt mellem flere forskellige udbydere. Nogle rettigheder deles udbyderne om, så de ikke har eneret på eksempelvis Premier League-fodbold, mens andre rettigheder er eksklusive for den enkelte streamingtjeneste, som Champions League eksempelvis er for Viaplay. Det kan udbyderne tilbyde

De største spillere på markedet for streaming af fodbold er Viaplay, Eurosportplayer og den nyoprettede Strive. I grafikken herunder fremgår det, hvilke fodboldligaer og turneringer som hver streamingtjeneste har rettigheder til. Længere nede i artiklen findes en grafik med nogle af de andre sportsgrene, som hver udbyder giver adgang til.

Fodbold Streaming overblik

Samtidig er der nogle ting, som er eksklusive for den enkelte streamingtjeneste, hvilket også er grunden til, at Viaplay kan tage en væsentligt højere abonnementpris.

Bonus streaming overblik

Følger man et bestemt hold - og kun dét hold - er det muligt at nøjes med en enkelt udbyder. Ønsker man derimod at følge flere ligaer og turneringer tæt, må man punge ud til dem alle, da de hver især har eksklusive rettigheder til nogle kampe, som ikke vises andre steder. Derfor skal man købe sig adgang hos hver enkelt udbyder, medmindre man altså spenderer lidt mere og køber en stor tv-pakke i stedet, hvor de rigtige kanaler indgår. Det bliver hurtigt dyrt, hvis man skal betale for alle mulighederne for streaming. Køber man eksempelvis adgang til de tre, som fremgår i denne artikel, ender man med en månedlig udgift på 497 kr., og med totalpakken fra Viaplay runder man 500 kr. om måneden. Streamingtjenesterne har dog også den fordel, at man kan af- og tilmelde sig, som man vil. Derfor kan man eksempelvis købe adgang til Viaplay i den periode, der er spændende kampe i Champions League, eller købe adgang til Eurosportplayer, når yndlingsholdet er i Europa League-finalen.

- Mange af os vil synes, at det er fint med en eller to streamingtjenester, men der er nogle, som har interesser, der gør, at man skal have flere. Det er bagsiden af medaljen for det, at vi har fået øget konkurrence på markedet, siger han.

En af grundene til de høje priser på streaming kan ifølge Martin Salamon være de øgede priser på spillere.

- De priser, man ser på fodboldspillerne, afhænger jo af, at der kan hentes en masse penge ind. Ikke kun på reklamer på stadion, men også gennem rettighederne. Det er det spil, der ligger omkring at få så meget ud af forbrugerne for denne ydelse, som myndighederne forsøger at forhindre, siger han.

En mere reel pris

Tv-udbyderne har i mange år tjent stort på, at dem, der ville se fodbold, skulle købe den store tv-pakke, hvor kunden ikke har mulighed for at vælge noget fra. Kunne man eksempelvis fjerne alle former for sport fra sin pakke, ville mange måske gøre dette, da det kunne give dem et billigere abonnement.

- Hvis det blev muligt for eksempelvis YouSees kunder at vælge, er der mange, som ville vælge fodbolden fra. Der er masser af danskere, som vil se andre ting, og som betaler for fodbold i den store pakke. Det vil gøre, at det vil blive en mere reel pris, som dem, der gerne vil se fodbold, betaler, siger Martin Salamon.

