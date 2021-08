Priske henter belgisk stjernespiller

I den seneste tid har Radja Nainggolan lignet en ny spiller i belgiske Royal Antwerp, og lørdag er det blevet endeligt officielt, at midtbanespiller nu vender tilbage til Belgien efter 16 år i italiensk fodbold.

Det melder Antwerp på klubbens hjemmeside.

Dermed er der ankommet endnu en forstærkning til klubben, der til denne sæson også har fået Brian Priske ind som cheftræner fra FC Midtjylland og derefter hentet Viktor Fischer i FC København.

Nainggolan kommer desuden fra Antwerpen, hvor han spillede for Germinal Beerschot som ungdomsspiller, hvorefter han rykkede til Piacenza.

Nainggolan i Inter-trøjen sidste efterår. Foto: Jonathan Moscrop/AP/Ritzau Scanpix

Brian Priske. Arkivfoto: Jens Dresling

Nu vender han tilbage til byen, han kommer fra - men nu får Royal Antwerp.

Her er det blevet til en toårig kontrakt for den 33-årige spiller, som forlader Italien efter at have spillet 367 kampe i Serie A med 48 mål og 35 assister til følge.

I Støvlelandet er det blevet til ophold i klubber som Roma, Inter og Cagliari.

I Royal Antwerp lagde man ud med to nederlag i den nye sæson, men de har i de to efterfølgende fået fire point.

