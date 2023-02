Qatargate: Politiet i hælene på EU-politiker

Der er udstedt en europæisk arrestordre på den italienske EU-parlamentariker Andrea Cozzolino for sin formodede rolle i sagen, der er blevet døbt Qatargate.

Flere internationale medier skriver, at myndighederne har forsøgt at anholde Cozzolino først i Bruxelles og her til aften i hans hjemby Napoli.

Det er dog fortsat ikke lykkedes at lokalisere Andrea Cozzolino, men flere italienske medier har fået bekræftet af advokaten Dezio Ferraro, at EU-parlamentarikeren har ladet sig indlægge på en klinik med helbredsproblemer.

Arrestordren på den italienske politiker kommer samme dag, som den belgiske EU-parlamentarikeren Marc Tarabella er blevet anholdt efter en ransagning i forbindelse med Qatar-korruptionsskandalen.

Marc Tarabella blev anholdt fredag. Foto: Kenzo Tribouillard/Ritzau Scanpix

Tarabella er anklaget for at have modtaget godt og vel en million kroner i bestikkelse. Blandt andet fra Qatar, som han ved flere lejligheder har rost og forsvaret i EU-sammenhæng. Eksempelvis i forbindelse med VM-slutrunden i netop Qatar i november og december sidste år.

Andreas Cozzolinos rolle i sagen er, at han siden 2019 er mistænkt for at have deltaget i et samarbejde med fremmede stater, og at han aktivt har forhindret, at EU-parlamentet har vedtaget resolutioner, som kunne skade de fremmede magter. Her skulle være tale om Qatar og Marokko.

Det er blot otte dage siden, at EU-parlamentet ved håndsoprækning ophævede immuniteten for Andrea Cozzolino og Marc Tarabella.

Flere italienske medier spekulerer i, at myndighederne skulle være tæt på at kunne anholde Andrea Cozzolino.

Sagen omtales som den største korruptionsskandale i Europa-Parlamentets historie - og du kan læse meget mere om den nedenfor.

