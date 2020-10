Råbte han virkelig det?

Forleden trak den amerikanske 1. divisionsklub San Diego Loyals overskrifter verden over.

I en kamp mod Phoenix Rising blev der nemlig råbt noget homofobisk mod San Diego Loyal-spilleren Collin Martin, og efterfølgende valgte hele holdet at gå fra banen i protest, selvom de var foran 3-1.

Og nu får situationen konsekvenser for Junior Flemmings, der kom med det homofobiske råb. Han er nemlig blevet idømt seks kampes karantæne, skriver BBC.

Junior Flemmings har ellers tidligere afvist, at han skulle have råbt noget homofobisk, men dommen er kom på baggrund af 11 interviews med spillere, trænere og dommere, og Flemmings skal have råbt batty boy efter Martin, hvilket er et nedladende udtryk om homoseksuelle eller feminine mænd på Jamaica.

Phoenix Rising, som altså har Junior Flemmings på holdet, har meddelt, at de accepterer og støtter dommen, mens de har givet spilleren orlov for resten af hans kontrakt og tilbudt ham ressourcer, så 'han kan lære og vokse'.

I Danmark er der også en lignende situation, hvor Lyngby Boldklub-angriberen Andre Riel i weekenden blev udvist for at have kommet med et homofobisk tilråb imod SønderjyskE.

Det vides ikke, om han får en længere straf end de to kampe, som et rødt kort sædvanligvis giver.

