Rasende Ronaldo: Gider det ikke

Det er næppe nogen hemmelighed, at Cristiano Ronaldo har et noget af et temperament.

For hvis man ikke gør, som han vil have det, så får man nok en irettesat.

Og nu er verdensstjernen så igen blevet fanget i et noget pinligt øjeblik.

I et klip på Twitter kan man nemlig se en noget arrig Ballon D'or-vinder.

I videoen kan man se, hvordan den gulklædte Al-Nassr-spiller står ved sidelinjen, imens en kameramand står få meter fra ham og filmer mod verdensstjernen.

Men selvom Cristiano er temmelig erfaren ved at være på TV, så skulle han ikke have noget af det i den her omgang.

For som reaktion udnytter Ronaldo den flaske vand, som han har i hånden, og kaster indholdet mod kameramanden.

Vedkommende reagerer hurtigt på manøvren og filmer promte i en anden retning.

Men Ronaldo var selvfølgelig ikke færdig, og med en hurtig armbevægelse får han sendt kameramanden væk.

Hændelsen skete efter en kamp mod saudiarabiske Al-Shabab FC, hvor Ronaldo blev skiftet ind efter 62 minutter.

Kampen endte 0-0, så måske var Ronaldo blot sur over, at han ikke kom på måltavlen.