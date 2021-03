Raser efter afslørende Maradona-beskeder

BUENOS AIRES (Ekstra Bladet):

"Hvis vi slipper afsted med dette her, er der penge til os alle".

"Jeg har brug for, at hans døtre accepterer denne kur uden mig, for hvis den fejler fatalt, hvad den vil gøre, så er det ikke min skyld".

"Giannina (Maradonas yngste datter, red.) må ikke tage ham hjem til hende. Hvis han flytter ind hos hende, mister vi ham. Vort fælles samarbejde afhænger af dette".

Disse eksplosive chat-beskeder er sendt til det argentinske retsvæsen, efter at den argentinske avis Infobae i slutningen af februar afslørede dem.

De er taget fra de konfiskerede mobiltelefoner af de indtil nu syv anklagede i sagen om alvorlig lægesjusk, der 25. november 2020 førte til den verdensberømte fodboldspiller Diego Armando Maradonas død.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Leopoldo Luque, Diego Maradona's personlige læge, er kommet under voldsom beskydning. Foto: Getty Images

Særligt to personer fra Maradonas inderkreds er stærkt kompromitteret efter afsløringen af disse chats.

Hans personlige livlæge og hans advokat. Lægen forfalskede flere af Maradonas underskrifter i tiden op til og efter hans død, men også tre uger før i forbindelse med en hjerneoperation som følge af en hjerneblødning.

Holdet af læge, advokat og diverse sygeplejersker står dårligere og dårligere efter de sidste par ugers afsløringer af det, der måske ikke bare var ubevidst men tværtimod bevidst kvaksalveri.

For at lade Maradona dø som følge af forkert medicin og fejlagtige indgreb men også at lade ham drikke og ryge marihuana.

Retsvæsenets afhøringer og den sidste uges chats tegner billedet af en inderkreds, der i ugerne op til Maradonas død konstant spekulerede i, hvor meget han kunne tåle af medicin, alkohol og mad.

Og et billede af et forsøg på at holde ham væk fra hans familie, der gennem 2020 var distanceret fra ham - særligt hans to døtre.

Denne cocktail af en ensom og stærk svækket Diego Armando Maradona førte til, at han allierede sig med det hold af personer, som i dag for syv personers vedkommende står anklaget for dødelig kvaksalveri.

Falske underskrifter og manipulerede lægerapporter hører også til denne cocktail, ifølge det argentinske retsvæsen.

Artiklen fortsætter under billedet ...

En hvilepause under demonstrationerne for en argentinsk mand med Maradona tatoveret på skulderen. Foto: Ritzau/Scanpix

Fra aftenen før til han blev fundet livløs om morgenen den 25. november 2020, blev Maradona ikke tilset som normalt. Dén sygeplejerske, der skrev under på, at hun tjekkede Maradona den 25. november klokken 06 om morgenen, har indrømmet, at rapporten er falsk, og at hun ikke tilså ham.

Alle disse fatale detaljer har fået Maradonas to døtre, Dalma og Giannina Maradona, til sammen med hans ekskone Claudia Villafane at køre hårdt på på de sociale medier men også ved diverse protester i Buenos Aires for at retsvæsenet agerer.

Begge døtre beder om 'justits' og 'hård hånd' mod dette hold tæt på Maradona i hans sidste tid. Meningsmålinger i de argentiske dagblade viser, at kun 20 procent af de adspurgte tror på, at Maradonas inderkreds ikke har praktiseret en form for bevidst kvaksalveri.

Undersøgelser har også vist, at Maradona havde en fremskreden demens, forårsaget af et stort alkohol- og stofmisbrug, ligesom han led af begyndende Parkinson.

Se den store Maradona-demonstration:

--------- SPLIT ELEMENT ---------

I hænderne på krystere

Inde i centrum af den argentinske hovedstad, Buenos Aires, er bannere hængt ud foran byens vartegn, obelisken. Her på det argentinerne kalder verdens bredeste boulevard, 9. juli avenuen, protesterer en gruppe af Maradona-fans. De beder om retfærdighed og en opklaring af årsagerne til Maradonas endeligt.

- Maradona var i hænderne på nogen krystere, der holdt ham væk fra familien og almindelige læger. Det er umuligt, at en patient, der tre uger tidligere gennemgik en alvorlig hjerneoperation efter en hjerneblødning, bare bliver taget ud af hospitalsystemet og gemt væk i et lille kammer i et sommerhus-kvarter uden for byen.

- Men det gjorde de, siger en bevæget Jorge Shapiro, der som 63-årig næsten er jævnaldrende med afdøde.

- Jeg har fulgt ham siden hans ungdomstid i klubben Argentinos Juniors fra begyndelsen af 1970erne.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Gaderne i Buenos Airres var tæt pakkede, da folk folangte forklaringer på Maradonas død. Foto: Reuters/Ritzau Scanpix

Bannerne beskylder Maradonas læge og advokat for at have dræbt Argentinas største fodboldspiller nogensinde. Argentinske medier sværmer om protesten. På samme tv-kanaler tordner datter Dalma Maradona flere gange ugentligt mod sin fars tidligere livlæge og advokat.

- Hvor meget skal der til, før Luque (Leopoldo Luque, Maradonas livlæge, red.) kommer i fængsel? Og alle de uduelige i psykiatrien - og hans psykolog? Og sygeplejersken? Hvad venter retsvæsenet på?, skriver Dalma Maradona på sin Twitter-konto.

Overalt i Buenos Aires hænger plakater med billedet af livlægen og advokaten med påskriften: 'Din straf bliver folkets straf. Underskrevet 'Maradona-folket'.

Personkulten og dyrkelsen af Argentinas og verdens måske bedste fodboldspiller nogensinde har i årtier været del af den argentinske kulturarv og folkesjæl. Argentinas retsvæsen arbejder videre med teorien om bevidst kvaksalveri den kommende tid.



Visse mediers kommentatorer insinuerer, at hvis konspirationsteorien bevises, vil de mistænkte ikke kunne være sikre hverken inde eller uden for fængselsmurene.

Maradona-demonstration: 'De dræbte ham'

Argentinsk VM-legende død

Voldsomme optagelser fra Maradonas død