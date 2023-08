Raser over rygte: - En omgang lort

Torsdag morgen begyndte rygter at cirkulere i pressen om, at Karim Benzema ledte efter et lynexit fra Saudi-Arabien.

Det skulle ifølge medierne være Nuno Espirito Santo, der havde udtalt, at han ikke havde bedt om franskmanden, da han ikke passer ind i trænerens filosofi.

Det er dog ikke sandheden, forklarer Espirito Santo på et pressemøde torsdag, efter at Al-Ittihad havde besejret Al-Riyadh 4-0 - en kamp hvor Benzema scorede det første mål:

- Inden vi begynder med spørgsmål om kampen, vil jeg gerne afklare noget.

- Jeg kan læse i pressen, at mit forhold til Karim Benzema ikke er godt.

- Dem, der kender mig, ved, at dette er en omgang lort. Mit forhold til alle spillerne er godt. Vi har en stærk gruppe, vi er tilfredse med alle spillerne, sagde den portugisiske træner på pressemødet.

Der er stor tilfredshed med Karim Benzema i klubben. Foto: Fayez Nureldine/Ritzau Scanpix

Han uddybede ydermere, at han var ovenud tilfreds med Benzema, og at franskmanden var mere end glad for at spille for Al-Ittihad:

- Vi er glade for, at Karim er her med os. Han er glad - det kan I se på banen. Han nyder at spille for Al-Ittihad.

- Jeg forstår ikke, hvor disse rygter kommer fra. Vi er en stærk gruppe. En vældig stærk gruppe.

Al-Ittihad topper den saudiarabiske liga efter tre runder og tre sejre og en målscore på 9-0.