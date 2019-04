Raser over skandale-spiller: Han er uværdig

I en anden sammenhæng ville det formentlig havde været det perfekte comebakck.

Efter to måneder udenfor truppen var argentinske Mauro Icardi i starten af april tilbage i startopstillingen for sin italienske klub, Inter.

105 minutter senere stod holdet med tre point på kontoen efter en 4-0 sejr over Genoa, og Icardi havde budt ind med både et mål og en assist.

Som sagt, et comeback, der umiddelbart burde have stillet de fleste omkring klubben tilfredse.

Men nej.

Mauro Icardi har formået at gøre sig selv så upopulær blandt klubbens hardcore fan-gruppering, Curva Nord, at han gennem hele kampen blev mødt med buh-råb fra tribunerne.

Anfører Icardi lader sig hylde på San Siro efter en scoring. Nu er jublen og kærligheden forstummet. Foto: Antonio Calanni/AP

Hård reaktion

Den kølige modtagelse kom efter, at Curva Nord inden kampen havde udsendt en meddelelse, hvori de proklamerede, at de ikke længere anså ham for at være en del af holdet, og at han fremover ville blive behandlet derefter.

En hård reaktion fra de dedikerede fans, som dog må siges at have fået mere end én god grund, til at være alvorligt trætte af argentineren, de seneste måneder.

Mauro Icardis forhandlinger om en ny kontrakt førte i februar til, at hans kone og agent, Wanda Icardi, angiveligt opførte sig så flabet over for klubbens direktion, at hun fik gjort dem rasende. Derefter kritiserede hun Inter-træner Luciano Spallettis brug af sin husbond offentligt.

Det elegante agentarbejde førte til, at Icardi mistede både anførebind og sin plads i truppen.

Klubben og spilleren besluttede nogle måneder senere at forsøge at reparere deres kuldsejlede forhold, hvilket resulterede i, at Icardi kom tilbage i truppen.

Men hans attitude var til at starte med alt andet end imponerende ifølge træner Spalletti, og derfor var han i første omgang ikke at finde på holdkortet efter sin tilbagevenden.

- Skal jeg virkelig ligefrem forhandle med en spiller, for at få ham til at trække Inter-trøjen over hovedet?

- Jeg har udelukket spillere for lang mindre, gennem min karriere.

- En spiller som Lionel Messi kan påstå, at være den afgørende forskel for sit hold. Det kan Icardi ikke, med al respekt.

- Professionalisme og selvrespekt er alt. Disciplin er alt, sagde Spalletti på daværende tidspunkt ifølge Football Italia.

Men siden er Icardi altså tilsyneladende blevet taget til nåde af træneren, og kan på søndag opnå sin tredje startplads i træk, hvis han igen er blandt Spallettis udvalgte til udekampen mod Frosinone i Serie-A.

Men kærligheden til dem, der uge efter uge skaber stemning og opbakning til klubben, og ikke mindst spillerne, lader til at være uigenkaldeligt ødelagt.

Efter kampen mod Genoa, hvor Icardi som sagt var en af holdets afgørende spillere, udsendte Curva Nord følgende meddelse.

- Vi kommer ikke til at ændre holdning til Icardi. Han kan ikke være en del af Inters fremtid. Han har nægtet at bære trøjen ved mere end en anledning og har dermed gravet sin egen grav.

