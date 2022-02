Rasmus' magiske debut: Han er alle pengene værd

For godt og vel to uger siden valgte FC København at sende Rasmus Højlund til østrigske SK Sturm Graz for godt og vel 19 millioner kroner.

Lørdag fik den 19-årige dansker debut for sit nye hold, og det takkede han for med to scoringer mod WSG Tirol.

De to scoringer var ikke nok til at sikre danskeren og Sturm Graz en sejr, da Tirol ligeledes fik nettet til at blamfre to gange.

Men den bomstærke angriber skabte ravage i modstanderens defensiv:

- To mål i hans første kamp. Han bliver alle pengene værd. Han er en absolut maskine, sagde hans modstander i Tirol-forsvaret Raffael Behounek ifølge laola1.at.

- Når han har plads, så er han meget svær at forsvare sig imod, selvom vi trods dét gjorde det godt. Vi fik et point mod det næststærkeste mandskab i Østrig med deres nye angriber, som er en force, afsluttede han.

Skuffet trods to mål

Selv var Rasmus Højlund også glad for sin debut, selv om han var træt af, at Sturm Graz ikke tog alle tre point:

- Det er rart at score to mål i min debut. Jeg er her for at score mål, men jeg er skuffet over det uafgjorte resultat. Vi skulle have været lidt mere skarpe på vores afslutninger, og vi var ikke dygtige nok på de mål vi indkasserede.

- Selv forsøger jeg at give alt i alle kampe. Jeg vil forsøge at være den bedste udgave af mig selv og score en masse mål for Sturm Graz, siger han til klubbens egen hjemmeside.

Det ene point betyder, at Sturm Graz ligger på tredjepladsen i ligaen. To point efter Wolfsberger på andenpladsen, mens RB Salzburg er stukket af på førstepladsen med 48 point.