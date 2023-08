Real-legenden bryder sammen efter skrækskade

At se en fodboldspiller, der bliver skadet på banen, er nok ikke noget, du ligger søvnløs over.

Eller gør du?

Luciano Sánchez gør. Men nu var det så også hans ben, der drejede den falske vej, da modstanderen Marcelo trådte på det.

Det skete i nat dansk tid. I Sánchez’ kamp mellem hans Argentinos Juniors og Fluminense natten til tirsdag. I øvrigt den første af to 1/8-finaler i Copa Libertadores – sydamerikanernes pendant til Champions League.

Der var spillet 58 minutter, da Luciano Sánchez stak det venstre ben ud for at tackle bolden fra Marcelo, der i vanlig stil var sin modstander teknisk overlegen og rullede bolden forbi argentineren.

I næste nu skulle den brasilianske legende finde fodfæste og satte som det mest naturlige sit venstre ben ned, hvor det nu var kommet til. Det viste sig at være lige dér, hvor Sánchez’ højre ben var strakt ud i forsøget på at tackle.

Resultatet var gruopvækkende.

For Marcelo trådte til, som man nu gør, når al ens vægt ligger lige dér. Og så knækkede det argentinske knæ. Men ikke den normale vej. Nej, den falske.

Og så rejste Luciano Sánchez sig ikke igen.

Sánchez lægger sig i græsset efter stemplingen. Og det forstås. Foto: Ivan Fernández/AP/Ritzau Scanpix

I stedet skreg han, og det havde du og jeg også gjort. I vilden sky.

Læger kom ilende til, en chokeret Sánchez blev tilset, og Marcelo blev vist ud. Rødt kort. Brasilianeren var også i chok og begyndte at græde. Vist mest over skrækskaden.

- I dag måtte jeg gennemleve et meget svært øjeblik på banen. Jeg kom uheldigvis til at skade en professionel kollega, skriver Marcelo til sine 64,5 mio. følgere på Instagram.

- Jeg vil gerne ønske dig den bedst tænkelige genoptræning, Luciano Sánchez. Al styrke i verden!, skrev Marcelo til den uheldige modstander.

Marcelo på bolden overfor Marcelo Cabrera i kampen. Foto: Luis Robayo/AFP/Ritzau Scanpix

Stjernens træner i Fluminense, Fernando Diniz, var omvendt gal på pressemødet efter kampen:

- Marcelo driblede, og han havde ingen steder at sætte sin fod. I min optik er udvisningen fuldstændig absurd. Skør. Hvad skulle Marcelo gøre, spurgte han uden at forvente at få et svar.

Omfanget af Sánchez’ skade er i skrivende stund ukendt, men det ser ikke godt ud.

Returkampen spilles i øvrigt på tirsdag. Dog uden Luciano Sánchez og Marcelo.