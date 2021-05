Real Madrid udfordrer UEFA i gigantisk slagsmål

Da UEFA tirsdag aften meldte ud, at der rejses en disciplinærsag mod Real Madrid, Barcelona og Juventus, var det let at nå til den konklusion, at de tre klubber står til et års udelukkelse af Champions League og til en bøde, der kan mærkes.

Men så enkelt er det næppe. I stedet må fodboldverdenen forberede sig på et voldsomt juridisk slagsmål, som måske kan ende med at bryde UEFA’s monopollignende ret til at arrangere klubturneringer i Europa.

Allerede da de 12 store udbryderklubber 18. april offentliggjorde planerne om Super League, fortalte Real Madrids præsident Florentino Perez, at han ved en domstol i Madrid havde sikret sig, at UEFA ikke kunne sanktionere klubberne eller klubbernes spillere.

Der var altså lavet et stykke juridisk forarbejde, og det er vel også en af årsagerne til, at de tre storklubber ikke som de ni øvrige har stukket halen mellem benene.

De ni andre - Manchester United, Manchester City, Arsenal, Liverpool, Tottenham, Chelsea, AC Milan, Inter og Atlético Madrid - har siden forpligtet sig til at være en del af UEFA's turneringssystem.

Derudover betaler de hver især over 100 millioner kroner i bøde til børne-, ungdom,- og græsrodsfodbold i Europa.

Real Madrid, Barcelona og Juventus vil derimod ikke give op. Det er efterhånden en kendt sag, at de har haft FIFA’s præsident Gianni Infantino med så sidelinjen. Han vil gerne arrangere flere og større globale klubturneringer, så han kan også have en interesse i, at systemet bliver testet ved retten. Det kan blive en langsommelig proces.

Artiklen fortsætter under billedet...

Det tætte forhold mellem Real Madrids præsident Florentino Perez og FIFA's Gianni Infantino blev tydeligt da de i 2019 i al hemmelighed dannede World Football Club Association (WFCA). Tredje mand på billedet er TP Mazembes præsident, Moise Katumbi. Foto: FIFA.com

Der er ikke lang tid til den næste omgang af Champions League skydes i gang.

De tre udbryderklubber har alle kvalificeret sig, og de får efter al sandsynlighed lov til at stille op. En kilde i UEFA siger til Ekstra Bladet, at der ikke er præcedens for at smide klubberne ud, så længe sagerne kører i det juridiske system. Vi har tidligere set i disciplinærsager mod PSG og Manchester City, at de fik lov til at spille i Champions League, mens diverse domstole tyggede på juraen.

Sagerne mod de tre udbryderklubber skal angiveligt igennem to instanser hos UEFA, inden de uden tvivl ender hos Den Internationale Sportsdomstol, CAS.

Men der slutter den næppe heller. Real Madrids juridiske forarbejde tyder på, at klubben vil køre sagen helt til tops, og det vil i dette tilfælde betyde EU-domstolen. Anderledes kan det ikke være, når de tre klubber endnu ikke har lagt våbnene ned. De vil tage det store opgør med UEFA.

Men det er en voldsom stor koalition Real Madrid og kompagni står overfor. Torsdag har De Europæiske Ligaer med præsident Javier Tebas i spidsen kaldt til møde på Hotel Marriott i Madrid. Her deltager foruden UEFA’s præsident Aleksander Ceferin, også direktørerne for ligaerne i England og Italien. Med ved bordet er også Claus Thomsen, direktør i Divisionsforeningen.

Artiklen fortsætter under billedet...

Javier Tebas har kaldt til møde om Super League. Foto: Paul Hanna/Ritzau Scanpix.

Første punkt på dagsordenen er Super Leagues storhed og fald, og hvordan fodbold-Europa skal se ud de kommende år. Det står meget på spil, der er mange milliarder kroner, der skal fordeles de kommende år i de nu tre europæiske klubturneringer, men det er nok for tidligt endegyldigt at kaste jord på Super League. Det virker til, at Real Madrid og de to andre udbryderklubber har noget i ærmet til de kommende retssager.