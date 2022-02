Reddet: Undgår absurd straf

Rafael Leao slipper for at skulle betale ca. 149 millioner kroner tilbage i forbindelse med klubskifte

Hvis AC Milan-angriberen Rafael Leao skulle være fristet til at forkæle sig selv lidt ekstra i de kommende dage, så burde der være plads til det i budgettet.

Portugiseren har nemlig fået rettens ord for, at det ikke er ham, der personligt skal hoste op med knap 123 mio. kroner i kompensation til Sporting CP, efter at han i 2018 smuttede til franske Lille efter en grotesk episode på træningsbanen. Det skriver Gazzetta dello Sport.

Dengang blev Leao og flere holdkammerater overfaldet af klubbens egne ultras på træningsbanen, da 'tilhængerne' ville lufte frustrationerne.

Efterfølgende fik Rafael Leao ophævet sin kontrakt og smuttede til Lille, hvorefter han røg videre til AC Milan, hvor det er blevet til 19 kasser i 83 Serie A-kampe.

Men det er ikke gratis at smutte fra sin klub, så Rafael Leao blev af domstolen i Lissabon beordret til at betale det store beløb til Sporting af egen lomme.

I første omgang appellerede han, men den portugisiske dommer var nådesløs og afviste appellen.

Nu har Rafael Leao til gengæld fået medhold hos sportsdomstolen CAS, og i stedet er det de franske mestre Lille, der skal til lommerne.

De må af med små 149 mio. kroner til Sporting, fordi der er løbet renter på i mellemtiden.

Det er naturligvis godt nyt for Rafael Leao, men der er også grund til smil på ledelsesgangen i AC Milan.

Her vil man nemlig gerne forlænge med portugiseren, men fordi Leaos appel blev afvist i første omgang, blev forlængelsen lagt på is.

Det er der grønt lys til nu, og da Lille nu står med en uforudset udgift, øjner Milano-klubben også muligheden for at gafle navne som Sven Botman og Renato Sanches.

Vil købe flere klubber