Rekord: Messi vinder Ballon d'Or igen

Lionel Messi vandt mandag for sjette gang Ballon d'Or som bevis på, at han er verdens bedste fodboldspiller

For sjette gang i karrieren kan argentineren Lionel Messi lade sig hylde som modtageren af Ballon d'Or-prisen der er symbolet på, at han er verdens bedste fodboldspiller i 2019.

Messi fik den ærefulde pris overrakt ved et show i Paris. Han vandt prisen foran hollænderen Virgil van Dijk på andenpladsen, mens Cristiano Ronaldo sluttede som nummer tre.

Liverpool-spillerne Sadio Mané og Mohamed Salah sluttede som henholdsvis nummer fire og fem.

Lionel Messi havde familien med i Paris. foto: Ritzau Scanpix

Med prisen bliver Messi også rekordholder alene i denne sammenhæng. Indtil mandag aften havde både han og portugiseren Cristiano Ronaldo fem Ballon d'Or-priser.

Derefter følger franske Michel Platini samt hollænderne Marco van Basten og Johan Cruyff med hver tre.

Blå bog for Lionel Messi Den argentinske fodboldstjerne Lionel Messi har været en del af fodboldes absolutte verdenselite, siden han fik debut på FC Barcelonas førstehold i 2004. Siden har angriberen kunnet fejre et hav af triumfer. Mandag kunne han føje endnu en hæder til sit cv, da han for sjette gang i karrieren modtog Ballon d'Or-hæderen som verdens bedste fodboldspiller. Her er en blå bog om angriberen: * Navn: Lionel Andrés Messi. * Født: 24. juni 1987 (32 år). * Fødested: Rosario, Argentina. * Nationalitet: Argentiner. * Klubkarriere: 1994-2000: Ungdomsspiller i Newell's Old Boys (Argentina). 2001-2004: Ungdomsspiller i FC Barcelona. 2004-: FC Barcelona (614 mål i 701 kampe). * Landsholdskarriere: 2005-: 138 kampe for Argentina (70 mål). * Udvalgte meritter: Ti spanske mesterskaber. Seks spanske pokaltitler. Fire Champions League-titler. OL-guld med Argentina i 2008. VM-sølv med Argentina i 2014. Kåret til VM's bedste spiller i 2014. Vinder af Ballon d'Or 2009-2012 samt i 2015 og 2019. Kåret som verdens bedste spiller ved The Best Fifa football Awards: 2009-2012, 2015 og 2019. (Ballon d'Or og Fifas kåring af verdens bedste var slået sammen til én pris i 2010-2015). Kilder: fcbarcelona.com, transfermarkt.com

Messi fik første gang prisen i 2009, og han endte med at snuppe den fire gange i træk.

Derefter måtte Barcelona-spilleren vente til 2015, inden han fik prisen for femte gang.

I 2016 og 2017 vandt Ronaldo, mens kroaten Luka Modric fik den sidste år for bedrifterne ved VM, hvor Kroatien nåede finalen, og i Champions League, som Modric vandt med Real Madrid.

Amerikanske Megan Rapinoe vandt kvindernes pris, som hun modtog via et videolink. Foto: Ritzau Scanpix

Mindre kunne i år gøre det for Messi, der med Barcelona måtte se sig slået af Liverpool i Champions League-semifinalen.

Barcelona strøg derimod til tops i den spanske liga.

Før Messi blev hædret, havde amerikaneren Megan Rapinoe fået prisen hos kvinderne. Her var Pernille Harder blandt de nominerede.

Prisen som årets målmand gik til Liverpools Alisson Becker, der blev nummer syv i Ballon d'Or-kapløbet.

Lionel Messi med beviset på, at han igen er verdens bedste mandlige fodboldspiller. Foto: Ritzau Scanpix

Fra 2010 til 2015 var France Footballs hæder slået sammen med Det Internationale Fodboldforbunds (FIFA) kåring FIFA World Player of the Year, men de to priser blev i 2016 adskilt igen.

Ballon d'Or blev uddelt første gang i 1956. Det er stemmer fra fodboldjournalister, der ligger til grund for kåringen.

Her er de seneste 10 års vindere af Ballon d'Or: Her er de seneste 10 års vindere: 2019: Lionel Messi (Argentina/ Barcelona) 2018: Luka Modric (Kroatien/ Real Madrid). 2017: Cristiano Ronaldo (Portugal/ Real Madrid). 2016: Cristiano Ronaldo (Portugal/ Real Madrid). 2015: Lionel Messi (Argentina/ Barcelona). 2014: Cristiano Ronaldo (Portugal/ Real Madrid). 2013: Cristiano Ronaldo (Portugal/ Real Madrid). 2012: Lionel Messi (Argentina/ Barcelona). 2011: Lionel Messi (Argentina/ Barcelona). 2010: Lionel Messi (Argentina/ Barcelona). Kilde: totalsportek.com

